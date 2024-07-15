都市病｜吹冷氣易誘發腰椎間盤突出症？　留意3個腰痛警號

▲ 夏季最容易誘發腰椎間盤突出症危機。

天氣熱涼冷氣，誰知吹出腰椎間盤突出症？腰椎盤突出症原本好發於冬季，但近來實在熱氣迫人，不少人都貪涼開冷氣睡覺，同時沒有做好保暖，引發腰痛。有中醫師提醒，除去外傷因素，久坐少運動貪涼，夏季最容易誘發腰椎間盤突出症危機。

腰椎間盤突出的症狀，主要為腰痛及下肢有放射痛，可以放射至大腿後側，小腿外側，甚至足背、疼痛時間亦有分別，臨床有受傷後疼痛同時出現、部分病人出事時只腰痛，待一至兩日後才感覺下肢有放射痛，也有病人在數周甚或數月後才出現坐骨神經痛。

註冊中醫師唐文儀表示，臨床所見，最多是先腰痛而後才出現腿痛，腿痛主要是神經受壓，「好多病人不能長期站立，亦不能久坐，痛楚時重時輕，對工作造成很大影響，嚴重的行入診症室已見他有強迫性姿勢。」

唐醫生續稱，「病人常有疑問，無扭親又無跌過，點解會有腰椎間盤突出症？其實年紀係一個因素，後生時骨與骨中間裝住髓核個纖維環含水量高，有張力可以抵擋，年紀漸長譬如話40歲後纖維環脫水彈性低，受到壓迫就會破裂，一壓到神經就會痛。」

他解釋，晚上涼冷氣睡覺，若沒有做好保暖，中醫角度是受風寒濕影響，血管會收縮，肌肉會痙攣，對腰椎間盤都有壓力，所以醫生常常要病人做好保暖，「有病人生活唔開心，返工上司叫開兩次會，精神過度緊張，整晚睡不好，亦會令肌肉繃緊發病。」

▲ 唐文儀指看腰痛的病人，腰椎間盤突出症臨床佔四成以上。

治療分三期 疼痛消失

此症患者常見為寒濕痹阻型、濕熱痹阻型、肝腎陰虛型。醫師會根據症狀分出三期治療，包括急性發作期、症狀緩解期及恢復期。治療手段在腰痛加劇活動受限期，採用活血祛瘀、痛絡止痛。至慢慢紓緩，活動範圍有好轉，但仍有痹痛，便用舒筋活絡，強筋壯骨之方治療。最後是恢復期，腰腿痛症基本消失，但腰腿乏力，需要補肝腎、強筋骨。

經針灸、服藥治療後，病情多能舒緩甚至沒有痛感，但日子久了也有不時返發的現象，部分是扭腰等外傷引起，也有受勞累、天氣影響，「我有一個病人，來診所治療個多月，剛剛好返便跟朋友去行山，以為行幾個鐘無問題，行完第二天即刻疼痛，結果又要重頭醫治。」

病人在接受骨傷治療後，很多時疼痛消失便自行開始運動，唐文儀表示應絕對停止，要待病情穏定期過後最少三星期後，才可在床上做簡單運動，例如抬腿，病者要多卧床，注重患處做好保暖。

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