蔡一傑首推個人實體書《傑少煮意》　解釋甚麼是「古天樂炒米粉」

▲ 蔡一傑推出實體書《傑少煮意》。

草蜢成員蔡一傑開設的YouTube頻道《傑少煮意》甚深受歡迎，4年間拍攝過百條煮食教學片，累積近20萬位訂閱者。傑少宣布推出《傑少煮意》實體書，首次出個人實體書的他說：「每道餸菜由採購，到洗、切、煮，每個步驟都花盡心思，希望將呢份心思擺落書，等大家可以作為紀念。」他將於7月17日親臨書展舉行簽書會，與書迷見面兼分享下廚心得。

《傑少煮意》分為5大篇章，包括「傑少拿手菜」、「回憶的味道」、「家常煮意」、「好友同聚」和「周遊列國好味道」，合共收錄46個食譜。

當中「好友同聚」內「古天樂炒米粉」令人好奇，到底它的真身是甚麼？傑少笑說是星洲炒米，並解釋指：「以前同古天樂一齊拍戲，知道佢成日食星洲炒米，佢話因為熱食好食，凍咗都好食。同埋材料又多，營養亦都相對地多，所以佢好鍾意食。」

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▲ 蔡一傑。

提蒸肉餅憶起母親

提到「回憶的味道」，傑少直言最具代表性的必定是蒸肉餅，說：「佢係同媽媽、兒時回憶劃上等號。」

傑少憶起小時候住在屋邨的日子，食飯時間總會聽到鄰居剁肉餅的砧板聲，說：「聽到剁剁剁剁嘅砧板聲，你就知嗰家人今晚有肉餅食，所以肉餅係充滿回憶。」

至於觀眾最愛，傑少表示一定是洋蔥豬扒，而在《傑少煮意》YouTube頻道中，洋蔥豬扒的教學影片觀看次數更超過一百萬，非常厲害。

▲ 蔡一傑。

避免多油食物

傑少煮過過百道餸菜，但原來他會避免烹調多油的食物，他說：「我唔會喺屋企煮要用好多油嘅食物，例如炸煎堆、炸油角，炸蝦多士。因為好怕炸完啲油唔知用嚟做咩，不如出街食，所以出街會叫晒啲煎炸嘢嚟食。」

草蜢最近忙於舉行巡迴演唱會，傑少透露少了時間親自下廚招呼好友，他說：「大家各有各忙，見面都喺出面，少咗喺我屋企聚會，希望日後多啲空閒時間可以煮下嘢食，但係我又鍾意走Tour開演唱會，見下各地嘅歌迷，所以魚與熊掌好難揀。」

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