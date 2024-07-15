消委會樽裝水丨2款樽裝水溴酸鹽達歐盟上限　大量攝入可致噁心腹痛　3款樽裝水不含多類金屬雜質【附18款5星樽裝水名單】

【樽裝水／蒸餾水／礦泉水／口味／顏色／礦物質／消委會／超市大搜查】消費者委員會（消委會）今日（15日）公布，測試市面上30款樽裝水樣本的化學安全和微生物含量，未發現超出世衛相關準則值，所有樣本均可安心飲用。而有2款樽裝水的溴酸鹽達歐盟上限，大量攝入或可致噁心腹痛；1款樽裝水檢出硝酸鹽及雙酚S，相關廠商表示已沒有在市售該款產品；另有3款樽裝水樣本沒有檢出多類金屬雜質。TOPick為大家整合了18款5星樽裝水名單，不妨參考。

最新影片：

18款5星樽裝水名單

消委會於2023年11至12月從超市、便利店及百貨公司挑選了30款常見樽裝水樣本，包括3款蒸餾水、3款純淨水、1款礦物質蒸餾水、2款礦物質純淨水、17款天然礦泉水和4款氣泡天然礦泉水，每瓶容量由500至5,500毫升不等，平均每公升售價由$3.6至$114.7不等。

消委會主要參考本港、美國及歐盟相關法例及食品法典委員會的相關標準，測試各樣本的無機化學物質、消毒劑殘留、塑化劑、微生物含量、金屬雜質等物質，結果發現全部樣本的化學安全及微生物測試結果理想；惟有2款樽裝水溴酸鹽達歐盟上限，可造成身體不適。為此，TOPick挑選出18款5星樽裝水名單：

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

在今次測試中，2款來自中國的天然礦泉水樣本「百歲山」及「農夫山泉」，均檢出溴酸鹽檢出量達到歐盟上限，並檢出每公升3微克溴酸鹽。消委會引述世界衛生組織（WHO）的《飲用水水質準則》指出，飲用水中餘氯及溴酸鹽的指標分別為5毫克及10微克；而歐盟標準針對溴酸鹽的最大限值為每公斤3微克。

消委會解釋，不少製造商會在產品中加入氯和氯氨等消毒劑，以進行消毒殺菌、控制飲用水的微生物增長以達致安全飲用程度；以溴酸鹽就是在消毒過程中，天然存在於水中的溴化物被消毒劑臭氧氧化而產生的副產品，大量攝入有機會造成噁心、腹痛、嘔吐及腹瀉，嚴重或可影響腎臟及神經系統。

此外，美果純淨水檢出硝酸鹽（每公升3.25毫克）及雙酚S（每公升0.02微克），而美果分銷商表示，已沒有在市場上供應該款產品。

同場加映：

消委會評測丨 逾9成頭髮造型用品檢出有害物 消委會推介12款5星噴髮膠+髮泥

3款樽裝水不含多類金屬雜質

值得留意的是，消委會發現全部樣本均未被檢測到金屬雜質鎘及鉛，全部蒸餾水及純淨水樣本亦未被檢測到鈾；而有3款樣本沒有檢出任何金屬雜質，分別是：

屈臣氏 Pure distilled

維他VITA 純蒸餾水

屈臣氏 礦物質蒸餾水

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5