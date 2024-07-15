書展2024丨蔡一傑出飲食書公開食譜　影視文學展品率先睇【附講座連結】

▲ 「文藝廊」展品之一，李碧華《霸王別姬》、《胭脂扣》初版及再版小說。

第 34 屆香港書展，今年連同香港運動消閒博覽及零食世界，於7月17號至下周二（ 23號）於香港會議展覽中心舉行，市民及遊客一票在手，即可去齊760家展商的3大盛事。今年書展以「影視文學」為年度主題，場內場外舉辦超過 600 項文化活動，包括名家講座、簽名會等。

今年書展年度主題「影視文學」，屬文化活動顧問團投票選，以『從香港閱讀世界：漫遊光影文字間』點題，希望透過不同年代的華語經典影視作品，由此延伸及發掘閱讀的樂趣，

▲ 展品海報之一。

當中一向深受讀者喜愛的「文藝廊」，書展期間將展出「年度主題推介作家」，展出多位作家及電影編劇，包括李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等，一眾名入作者亦會親臨書展與觀眾交流。

▲ 《胭脂扣》初版及再版小說。

八大講座系列，包括「年度主題」、「名作家」、「英語及國際導讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化歷史」、「寫意生活」和「心靈勵志」，早前已公布星級講者包括《九龍城寨》原著作者余兒、中國先鋒小說領軍人物蘇童、《繁花》作者金宇澄，以及「東北文藝復興三傑」之一的班宇等。

▲ 蔡一傑推出《傑少煮意》實體書，並於書展開幕首日舉行簽書會。

不少藝人及名人在書展期間亦都會舉行新書發布會，如開幕首日，草蜢成員蔡一傑便會為其飲食新書《傑少煮意》來到會展跟粉絲見面，他的新書以5大篇章，結集其拿手好菜的46個食譜，包括生炒臘味糯米飯、白切雞、洋葱豬扒等，並附有深情訪談，道來他的成長小故事。

作家、詩人、策略管理專家、藝術家，成事不二堂創辦人馮唐，13年推出《不二》一書成名，這些年來在中國各地舉行巡迴藝術展，用水墨筆法創造違新形式敍事方法，在今年書展馮康將推出帶兩本新書，及首次在港舉行個人藝術展覽，而他亦會在書展期間舉行《勝者心法——《資治通鑒》成事之道》講座，也是今年其中最大一場的作家講座。

作家金鈴x森焱書展期間推出《大師在阿根廷》，從香港飛往阿根廷，經歷一個月，親訪多位世界冠軍的成功歷程，更拍攝大量精彩照片，寫成一本獨一無二作品。兩位作者亦會舉行講座，分享探戈世界冠軍大師對香港舞者的建議、阿根廷旅遊及感性軼事。

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參加各項講座，可在此書展網頁，登記個人資料留座。