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死因研訊｜肝發炎司機屯院待上病房間身亡　家屬指氧氣喉曾脫落

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

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死者三姊夫曾繁鴻。（梁錦麟攝）

55歲居內地中港貨車男司機，在新冠疫情期間疑因肝發炎從內地轉往屯門醫院求醫，等候上病房期間被家屬發現手腳冰冷，急救後不治，死因庭今（15日）展開研訊。死者三姊夫作供稱，探訪死者時曾拍下兩張相片，拍攝時間相隔約3小時，事後對比相片時，發現死者的動作幾乎一樣，並發現當時死者的氧氣喉均脫落。救護員指，從內地文件得悉死者腹漲及懷疑有癌症擴散。

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男死者黃潤全（終年55歲），是次研訊設有3男2女陪審團，醫管局被列作利害關係一方，死者胞姊列席，未有律師代表。

死者三姊夫曾繁鴻作供稱，死者為中港貨車司機，生前居於中國惠州，曾經中風及患有糖尿病。至2021年7月，死者曾稱因腹痛而到惠州醫院求診，當時院方懷疑死者肝發炎。其後死者再轉至廣州醫院求診，但仍未被診斷病症，死者與家人商討後，決定回港求醫。

三姊夫續指，死者曾進行核酸測試呈陰性，最終於8月18日由救護車送至邊境，再轉送至屯門醫院。三姊夫憶述，他與太太於當日下午1時許已到達醫院，死者則在他們到達前剛被送抵院，並被送入9A病房，等候轉送至其他病房。

三姊夫形容當時死者清醒及有反應，狀態自然。三姊夫指於同日下午2時左右，曾「偷入」病房探訪死者，當時死者曾稱「好攰」。及至下午3時許，死者進行X光檢查後仍然清醒，三姊夫指於4時左右再查看死者狀況，並拍下照片傳給太太。

三姊夫指，死者大姊於晚上到達醫院，並於7時50分發現死者手腳冰凍，醫護人員衝入病房替死者急救，死者經搶救後不治。三姊夫供稱，當晚7時許曾替死者拍下照片，事後對比2張相片，發現死者的動作幾乎一樣，而且當時死者的氧氣喉均脫落。

三姊夫續指，探訪死者期間，曾留意到死者床尾設有平板電腦，而護士站亦設有相同裝置，並能夠看到死者，惟護士站內並沒有人站崗。

救護隊目陳旭華作供稱，他於2021年8月18日於深圳灣救護站工作，當日曾將死者由內地救護車轉至香港救護車，從內地文件得悉死者有腹漲及懷疑有癌症擴散。陳其後替死者檢查身體，當時死者清醒及有微燒，陳轉送死者至屯門醫院後，將情況告知院方。

研訊明（16日）續。

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記者：梁錦麟

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