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星級夫婦丨張家輝豪宅成內地旅客打卡位　60歲關詠荷養尊處優狀態好

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張家輝大宅既成為內地旅客之「景點」！

兩奪金像影帝的張家輝向來喜愛投資「磚頭」，有內地網友日前在小紅書上傳「影帝張家輝的香港豪宅」的短片，只見他一邊拍攝一邊介紹，甚至說道：「其實香港這些房子，外觀看起來也是挺普通的，可能是因為這位置價格比較貴。」

加多利山為九龍區著名的豪宅區，區內全屬低密度的別墅，靜中帶旺，私隱度又夠高，因為成為名人聚居地，劉德華、陳慧琳、吳君如、成龍、徐克、Bob林盛斌以及已故的張國榮等，均為現居或曾居於加多利山。

【痛失至親】關詠荷胞弟上月城門水塘墮坡亡　張家輝合約在身北上未能陪妻感擔憂

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張家輝新作《贖夢》烏甸尼遠東電影節世界首映　觀眾睇完拍掌長兩分鐘大讚

淡出多年保養得宜

另外，張家輝主力拍戲吸金，至於太太關詠荷已淡出幕前多年，早前荷姐參與拍攝護髮用品廣告，驚喜現身引來網民熱議。

近日有網民於中環海旁巧遇張家輝夫婦溜狗，家輝更除掉口罩及Cap帽跟網民合照，反之關詠荷未有上鏡，貫徹低調作風。

不過關詠荷被讚狀態極好，快將「登六」的養尊處優下，Keep得好好：「天啦，甚麼神仙運氣，中環偶遇影帝渣渣輝（張家輝）女神關詠荷遛狗，荷姐好美皮膚超好可惜不願上鏡。」

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