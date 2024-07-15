香港小姐2024丨公布「誰是入圍者」最高票5位佳麗　志偉解釋選香港拍外景原因

▲ 今屆15位入圍港姐佳麗首晤傳媒，同時曾志偉宣布外景拍攝場地。

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】《2024香港小姐競選》15位入圍佳麗，今日（7月15日）下午在將軍澳九龍東皇冠假日酒店麗首晤傳媒。

電視廣播有限公司總經理 （節目內容營運）曾志偉、電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、助理總經理（企業傳訊）黃德慧、製作部高級經理（非戲劇製作）何小慧、製作部高級經理（非戲劇製作）（創作）鄧煒鵬等出席。

今屆15位入圍港姐佳麗分別為陳紫佟、倪樂琳、王汛文、謝淑怡、莊曉婷、李曼思、秦冀雯、盧凱怡、陳甜甜、吳芷靖、梁嘉瑩、鍾翠詩、程姜月、楊梓瑤、俞可程。今屆港姐年齡最細是18的陳紫佟，至於年齡最長是3位26歲的佳麗，分別為李曼思、謝淑怡、俞可程。

香港小姐2024丨佳麗林瀾宣布退選 自爆樂易玲親自挽留

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

香港小姐2024丨解釋選拍香港外景原因

今日會上，曾志偉並公布5個外景拍攝場地，分別為內蒙古、塞班、新加坡、菲律賓碧瑤及香港。另外，公布由觀眾投票「誰是入圍者」獲最多票5強，分別為：倪樂琳、李曼思、陳甜甜、吳芷靖、梁嘉瑩。

曾志偉在台上表示，今次「誰是入圍者」有20萬人投票。至於為何5個外景拍攝場地當中竟有一個是香港，他解釋：「因為外地回來的佳麗，因為她們不熟悉香港，希望藉此讓她們了解香港文化，這才可以代表到香港。」

▲ 志偉介紹今屆港姐外景拍攝地。（陳慧安 攝）

TVB的香港小姐競選於1973年開始舉辦，由1987年起加入外景拍攝環節，首次外景地是布吉。隨後，港姐都離開香港拍外景，多年來環遊世界，近至北京、東南亞，遠至歐美澳洲，靚人靚景，成為每屆港姐重點環節之一。

在1998因適逢赤鱲角機場開幕，港姐遂以營運前的機場為外景拍攝場場而沒出埠拍外景。可是在2018年港姐只去西貢、澳門，引來不少非議，覺得港姐製作大縮皮。

翌年，港姐再出埠到日本熊本，之後3年因疫情，港姐不能到海外作外景拍攝，到去年港姐，再度出埠赴越南拍外景。

最新影片推介：何雁詩專訪

香港小姐2024丨15位入圍佳麗

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5