  • 29°C
香港時間 : 2024715日 (一) 19:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐2024丨公布「誰是入圍者」最高票5位佳麗　志偉解釋選香港拍外景原因

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 2 小時前

最後更新： 54 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

今屆15位入圍港姐佳麗首晤傳媒，同時曾志偉宣布外景拍攝場地。

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】《2024香港小姐競選》15位入圍佳麗，今日（7月15日）下午在將軍澳九龍東皇冠假日酒店麗首晤傳媒。

電視廣播有限公司總經理 （節目內容營運）曾志偉、電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、助理總經理（企業傳訊）黃德慧、製作部高級經理（非戲劇製作）何小慧、製作部高級經理（非戲劇製作）（創作）鄧煒鵬等出席。 

今屆15位入圍港姐佳麗分別為陳紫佟、倪樂琳、王汛文、謝淑怡、莊曉婷、李曼思、秦冀雯、盧凱怡、陳甜甜、吳芷靖、梁嘉瑩、鍾翠詩、程姜月、楊梓瑤、俞可程。今屆港姐年齡最細是18的陳紫佟，至於年齡最長是3位26歲的佳麗，分別為李曼思、謝淑怡、俞可程。

香港小姐2024丨佳麗林瀾宣布退選　自爆樂易玲親自挽留

點擊圖片放大
+5
+4

香港小姐2024丨解釋選拍香港外景原因

今日會上，曾志偉並公布5個外景拍攝場地，分別為內蒙古、塞班、新加坡、菲律賓碧瑤及香港。另外，公布由觀眾投票「誰是入圍者」獲最多票5強，分別為：倪樂琳、李曼思、陳甜甜、吳芷靖、梁嘉瑩。

曾志偉在台上表示，今次「誰是入圍者」有20萬人投票。至於為何5個外景拍攝場地當中竟有一個是香港，他解釋：「因為外地回來的佳麗，因為她們不熟悉香港，希望藉此讓她們了解香港文化，這才可以代表到香港。」

志偉介紹今屆港姐外景拍攝地。（陳慧安 攝）

TVB的香港小姐競選於1973年開始舉辦，由1987年起加入外景拍攝環節，首次外景地是布吉。隨後，港姐都離開香港拍外景，多年來環遊世界，近至北京、東南亞，遠至歐美澳洲，靚人靚景，成為每屆港姐重點環節之一。

在1998因適逢赤鱲角機場開幕，港姐遂以營運前的機場為外景拍攝場場而沒出埠拍外景。可是在2018年港姐只去西貢、澳門，引來不少非議，覺得港姐製作大縮皮。

翌年，港姐再出埠到日本熊本，之後3年因疫情，港姐不能到海外作外景拍攝，到去年港姐，再度出埠赴越南拍外景。

最新影片推介：何雁詩專訪

TOPick柴犬追星
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走

香港小姐2024丨15位入圍佳麗

點擊圖片放大
+15
+14

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

香港小姐2024丨大熱佳麗倪樂琳被封「城大李嘉欣」　陳紫佟為前港姐媽媽圓夢
16:10 2024/07/07
香港小姐2024丨大熱佳麗倪樂琳被封「城大李嘉欣」　陳紫佟為前港姐媽媽圓夢
香港小姐2024丨高妹楊梓瑤懂6種語言　盧凱怡國標舞世界排名前3位選手
12:36 2024/07/08
香港小姐2024丨高妹楊梓瑤懂6種語言　盧凱怡國標舞世界排名前3位選手
香港小姐2024丨佳麗陳元元涉賄選　江門現大型海報助選稱投票獲贈海鮮
11:28 2024/07/10
香港小姐2024丨佳麗陳元元涉賄選　江門現大型海報助選稱投票獲贈海鮮

你可能感興趣

香港小姐2024丨大熱佳麗倪樂琳被封「城大李嘉欣」　陳紫佟為前港姐媽媽圓夢
16:10 2024/07/07
香港小姐2024丨大熱佳麗倪樂琳被封「城大李嘉欣」　陳紫佟為前港姐媽媽圓夢
香港小姐2024丨高妹楊梓瑤懂6種語言　盧凱怡國標舞世界排名前3位選手
12:36 2024/07/08
香港小姐2024丨高妹楊梓瑤懂6種語言　盧凱怡國標舞世界排名前3位選手
香港小姐2024丨佳麗陳元元涉賄選　江門現大型海報助選稱投票獲贈海鮮
11:28 2024/07/10
香港小姐2024丨佳麗陳元元涉賄選　江門現大型海報助選稱投票獲贈海鮮
曾志偉 樂易玲 娛樂人物職業 演員 香港小姐 網絡熱話 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月15日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月15日 時間16:05）
政府派錢｜勞工處推3年再就業津貼　合資格港人可拎高達$20,000
政府派錢｜勞工處推3年再就業津貼　合資格港人可拎高達$20,000
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
Do姐弟弟丨Do姐破碎家庭長大胞弟罕現身　鄭裕玲當年為家人放棄海外升學
Do姐弟弟丨Do姐破碎家庭長大胞弟罕現身　鄭裕玲當年為家人放棄海外升學
抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲
抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲