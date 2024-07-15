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打擊騙案｜警方兩個月接12宗假冒技術支援騙案　駭客、警官由騙徒包「扮」

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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警方兩個月接12宗假冒技術支援騙案，總損失金額逾1,700萬元。（資料圖片）

騙案禁之不絕，警方過去兩個月錄得12宗假冒技術支援騙案，總損失金額逾1,700萬元，其中單一最大宗案件涉近1,000萬元，一名居港外籍女士瀏覽網站時，有系統錯誤警告彈出，要求其聯絡訊息中的「支援人員」電話，並獲接駁至假冒警官，被多次轉走存款。直至收到反詐騙協調中心通知，事主才獲悉受騙。

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警方表示，騙徒近期一手包「扮」無間道，假冒駭客、支援人員和警官，倒如日前一名女士在瀏覽網站時，突然有彈出式視窗發出系統錯誤警告，並要求她聯絡訊息中的「支援人員」電話。事主聯絡對方後，被指電腦內的銀行戶口及個人資料已被盗取，將轉介至警方，並向她展示載有一名警官個人資料的假網頁。

當轉介至「警官」後，對方用各種藉口，包括將事主的存款轉移至安全的戶口，再遙距控制電腦提高戶口提款上限；甚至要求她到銀行將定期存款終止，在網上銀行把金錢直接轉至對方開設的虛擬貨幣錢包。事主戶口近1,000萬元在兩日半內被轉走，直至反詐騙協調中心發現她的戶口交易異常，強烈建議她到警署報案，才驚覺受騙。

（守網者fb圖片）

警方建議市民，如電腦出現錯誤提示，應留意以下3點：

  • 按離開鍵（ESC）或CRTL+ATL+DEL開啟系統啟動電腦管理員，甚至重新啟動電腦，以嘗試關閉有問題頁面。
  • 如非客戶要求，科技公司一般不會主動提供技術支援來修復電腦。科技公司的錯誤或警告訊息一般不會包含聯絡號碼，如該訊息有顯示電話號碼，請勿撥打。
  • 執法部門及科技公司均不會要求用戶提供其個人或財務資料，更不會要求轉款。

警方又提醒市民，謹記從官方渠道安裝防毒軟件，以保護電子裝置，以免電子裝置遭惡意軟件入侵。如有懷疑，可用守網者網站的「防騙視伏器」或手機「防騙視伏App」即時評估詐騙風險。

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