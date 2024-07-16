都大物理治療學位獲專業認證　畢業生可註冊執業　多元化教學助學生為投身醫護專業做好準備

▲ （左起）物理治療系主任及副教授莊硯琦博士、護理及健康學院院長黃婉霞教授、輔助醫療業管理局成員區達光、都大校董會主席黃天祥博士工程師、校長林群聲教授、護理及健康學院副院長（發展及策略關係）曾偉男教授，一起為祝捷會主禮。

隨着本港人口老化、慢性疾病患者數目上升、康復服務需求大增，醫療及社福界對物理治療師需求日殷，香港都會大學（都大）積極回應社會需求，致力培育相關人才。都大於2020年開辦四年制物理治療學榮譽理學士課程，課程早前正式獲得輔助醫療業管理局的專業認證，迎來的首屆畢業生，即具有香港註冊物理治療師身分執業的資格，並且可向香港物理治療學會申請成為正式會員。

課程首屆畢業生，畢業即可註冊在港執業，之前均已於各大醫院、診所及非政府機構等，完成逾1,000小時的臨床實習，目前就業率已超過八成，而獲聘者中約九成投身醫管局，其下一成加入非政府機構，就業出路理想。

提供全面培訓及實踐機會 培育醫護專才

為慶祝課程取得認證，都大日前舉行祝捷會，主禮嘉賓包括輔助醫療業管理局成員區達光、都大校董會主席黃天祥博士工程師、校長林群聲教授、護理及健康學院院長黃婉霞教授、護理及健康學院副院長（發展及策略關係）曾偉男教授、護理及健康學院物理治療系主任及副教授莊硯琦博士。黃天祥主席致辭時表示：「感謝輔助醫療業管理局授予課程專業認證，亦有幸過去四年獲得政府、醫院管理局以及業界支持，為都大學生提供豐富資源以及寶貴的實踐機會。」他並承諾都大作為首間應用科學大學，將繼續與專業技術業界合作，開辦符合市場需要的應用學位課程，並致力在健康護理方面提供多元進修課程，為業界培育更多專業人才。

▲ 都大校董會主席黃天祥博士工程師鼓勵有志投身行業的年輕一代，不斷提升自己、努力追尋夢想。

▲ 護理及健康學院院長黃婉霞教授、副院長（發展及策略關係）曾偉男教授以及兩位應屆畢業生在台上分享學校生活點滴，兩位應屆畢業生感謝老師的無私教導和大學的強大支援，令他們掌握理論知識、臨床技巧，更透過實習令信心大增，獲益匪淺。

▲ 校長林群聲教授感謝醫管局、政府及業界支持，協助都大培育行業人才。今年是都大35周年，林校長寄語同學們：「希望大家都如今年的主題『都會與我，無限可能』，除了創造歷史，亦繼續開創更多無限可能。」

課程軟硬兼備 裝備學生迎接職場挑戰

課程為學生提供全面及多元化培訓，理論、技巧和實踐兼備，為不斷提升教學質素，以培育新一代的專業物理治療師，都大投放大量資源，例如於2022年成立了都大物理治療中心，不但為學生提供實習場地，鼓勵學生以課堂所學回饋社區，同時向社區人士提供物理治療服務及復康服務。應屆畢業生認為都大提供大量培訓及實踐機會，透過大學護理實驗室設備及教學設施，讓同學了解物理治療工作實況，盡早裝備自己，迎接職場上的各種挑戰。

應屆畢業生劉子心因中學時患上脊柱側彎，幸當時獲得物理治療師的悉心治療，令病情穩定下來，自此決心投身行業，幫助別人及回饋社會。劉同學說：「學校有好多實踐機會，我曾經在公立醫院實習，透過醫院安排上門家訪協助基層市民，亦曾到一些非牟利機構講座分享，教大眾預防痛症。經過四年訓練，令本來內向的我變得外向，更懂得與人溝通。物理治療師是以人為本的職業，具備良好溝通技巧，才能與病人建立關係，了解他們真正所需及找出問題根源，然後提供適切的治療方案。」劉同學又指學校設有多間教研室，配備各種與醫院同類的先進醫療器材，「在學校熟習這些儀器操作，實習時即能學以致用。」

另一位應屆畢業生袁顯林自小熱愛運動，知悉物理治療對提升運動員表現及預防傷患的重要性，因而希望投身行業，服務社群。四年的學生生涯，袁同學熱衷各種課外活動，「在老師帶領下，我為傷健帆船運動員提供運動恢復服務，又曾為都大排球隊、籃球隊提供季前評估、賽季及賽後物理治療護理。透過與運動員彼此互動，有助我提高溝通能力及訓練分析力，為日後成為物理治療師打好根基。」在學校安排的大量實踐機會中，最令袁同學深刻的是到公立醫院的內科病房實習：「我的工作是為病人處理肺積痰問題，例如為病人抽痰、拍痰。物理治療師須長期和病人相處，取得他們的信任，因此我們絕不能出錯，要謹記時刻保持專業，這是我們的使命。」

▲ 應屆畢業生袁顯林同學（左）和劉子心同學已獲聘於公立醫院。

▲ 物理治療系設有5間實驗室，學生們在老師指導下，熟習操作各種先進儀器，有利投身職場後學以致用。

小班授課 課程緊貼市場趨勢與時並進



都大護理及健康學院物理治療系助理教授任子霆博士指出，「課程獨特之處是除了課堂上的基礎理論，還提供各種實習機會以及課外活動，讓學生透過與不同有需要人士接觸，提高溝通能力。」為切合社會需求，課程與時並進，內容會適時作出調整，現時院校設有5間專用實驗室，並不斷引進先進儀器，為學生提供理想的模擬學習體驗。另外，為協助學生規劃職業生涯，學校提供求職工作坊，由求職信至面試都會作出指導。任博士表示現時都大的學習環境，鼓勵師生有較多交流，有助學生學習，「課程以小班授課，首屆學生的師生比例少於1：15，老師可因應不同學生個性、優點和缺點作出指導，從他們的四年學習中，見證他們在各方面的成長。」

▲ 都大護理及健康學院物理治療系助理教授任子霆博士（中）指課程以小班教學，師生們有更多溝通機會，有助學習。

設獎學金鼓勵有志投身行業新一代

都大是唯一一所參與大學聯招辦法（JUPAS）的自資院校，於2020/21學年開辦物理治療學（榮譽）理學士課程，屬四年全日制課程，並已納入「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP），入讀課程學生可獲約8萬港元資助。本港對物理治療師的需求一直殷切，為鼓勵更多新一代加入行業，2024/25學年物理治療學課程的新生，於香港中學文憑考試中三個核心科目（中文、英文和數學）及兩個最佳選修科目的總分達到25分或以上，並且在公民及社會發展科目獲取合格成績，即可獲全額獎學金，課程於2024/25學年設50個一年級學額，申請踴躍。