黃心穎二姐丨黃心妙不斷自信派福利　被老公疑拍全裸床照放上網【多圖】

▲ 黃心妙疑被丈夫公開床上祼照。

黃心穎有3位家姐，大家姐為黃心美、二姐黃心妙、三姐黃心慧。當中心美與心穎兩姊妹都為藝人，心慧當空姐甚為低調。

至於二姐黃心妙雖然不是娛圈中人，但她比心穎及心美更活躍於網上社交平台。在2009年與澳門商人結婚並育有3個孩子的心妙，不時在社交平台上載生活照。

黃心穎二姐丨黃心妙放題式派送人妻福利圖 出古惑招引網民細心睇【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

而且心妙雖然已是3孩之禺，身材卻仍保養得十分好，她也似乎對此頗為此自豪，不時在社交平台派福利，而她的丈夫也十分大方，讓愛妻展露美好身段益網民。

不過她不時引爭議，比如她常在社交平台泳裝大放題，很多時照片卻在更衣室內拍攝，由此引起爭議。另外，她曾穿緊身小T恤自拍，可是疑「真空上陣」惹透點疑雲。

最新影片推介：何雁詩專訪

近日，心妙的社交平台相片又再引熱討。因為當中心妙與長子合照內，穿浴袍大仔從後咬媽媽心妙耳仔，令人側目，其實之前心妙亦曾分享由大仔幫忙影超性感照，寫道：「是日龍友Lucio（大仔），一直教我怎麼擺，原來我最自在是對住個仔，對著別人絕對害羞，阿仔仲超有耐性的！感動感動！」

另外，心妙丈夫在IG以Story方式上載太太心妙趴在床上只用被冚住臀部疑全裸的照片，意識大膽，也再次證明心妙丈夫十分慷慨。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5