視障出行｜被要求落機視障人士拒收快運賠償　快運：將繼續溝通冀妥善解決

▲ 兩名視障人士早前登上香港快運航班後，被機組人員要求落機。（資料圖片）

兩名視障人士早前登上香港快運航班後，被機組人員要求落機。快運其後為引致兩位乘客造成的延誤和不便致歉，並表示會作出相應補償。快運今日（15日）再發聲明致歉，指已為兩名乘客提供賠償方案，但暫未獲兩位當事人接受。

發言人表示，在事發後一直積極與兩位乘客保持聯繫，並多次表達歉意。快運已於上周提供賠償方案，包括全數退還延誤航班的機票費用、所有因航班延誤而產生的個人費用、額外提供一套機票作為補償，但暫未獲兩位當事人接受。快運尊重乘客的決定，並會繼續與他們溝通，希望能夠妥善解決是次事件。

發言人又承認，香港快運在是次事件的執行確實有不足之處，導致兩名乘客的行程延誤，並為此表示誠摯的歉意。為了確保所有乘客的安全，香港快運承諾會積極改善有關程序的培訓和執行，包括地勤服務人員於登機前協助行動不便的旅客清晰理解航空安全規定，避免類似事件再次發生。

對於本次事件，香港快運已完成全面的內部調查。事件中地勤及機組人員作出不同判斷，為了謹慎起見及確保乘客安全，以致兩位乘客未能搭乘原定航班出行。在進一步評估和與乘客溝通、講解緊急逃生安全程序要求之後，確認兩名乘客在沒有同行者的情況下可以安全乘搭航機，快運隨即安排兩名乘客於同日搭乘另一航班前往目的地。

香港快運重申，公司一直堅守嚴謹的平等機會政策，致力為有不同需要的人士提供安全的航空服務。香港快運會不斷改進程序、提升客戶服務水準，確保所有乘客都能安心出行。

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