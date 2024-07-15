人才培訓｜民建聯再辦政道研習課程　報名需交「香港由治及興所面對的問題」文章

▲ 民建聯今日舉行記者會，宣布將於10月中舉辦「政道 - 治政理念研習課程2024」。（民建聯供圖）

民建聯今日舉行記者會，宣布將於10月中舉辦「政道 - 治政理念研習課程2024」（「政道 2024」），培育治政人才。民建聯主席陳克勤表示，《基本法》23條在今年3月生效，象徵香港全面踏上「由治及興」的又一新征程，香港需要更多像港澳辦主任夏寶龍所說的「積極識變、應變、求變」的治政人才，團結一致拼經濟，謀發展，促進民生福祉。

民建聯2021年起曾推出「政道──治政理念研習課程」，培育愛國愛港的政治專才。課程今年再開班，明日起接受報名，須提交證件相、學歷證明副本，及一份約1000字，題為「香港由治及興所面對的問題」的文章，名額50個，學費為5000元，將於8月15日截止。

陳克勤重申，政道是一個跨階層﹑跨派別，公開招生的課程，歡迎不同階層﹑不同派別的愛國人士報讀。他指出雖然名額只有50個，但如果報名踴躍，不排除跟隨上次的做法，增加名額，以吸納更多優秀人才。

是次課程共有14節，分為政治、經濟、外交、變局案例4個單元，將邀請全國政協副主席梁振英、前全國人大常委譚耀宗、行政會議召集人葉劉淑儀、中國銀行（香港）副董事長兼總裁孫煜、中共廣東省委黨校經濟學教研部教授彭春華等授課。

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