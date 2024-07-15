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香港小姐2024丨18歲陳紫佟努力改善說詞技巧　「華姐亞軍」鍾翠詩抱平常心參賽

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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《2024香港小姐競選》15位入圍佳麗。（陳慧安 攝）

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】《2024香港小姐競選》15位入圍佳麗，今日（7月15日）下午在將軍澳九龍東皇冠假日酒店麗首晤傳媒，電視廣播有限公司總經理 （節目內容營運）曾志偉、電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、助理總經理（企業傳訊）黃德慧、製作部高級經理（非戲劇製作）何小慧、製作部高級經理（非戲劇製作）（創作）鄧煒鵬等出席。 

由觀眾投票「誰是入圍者」獲最多票5強，分別為：倪樂琳、李曼思、陳甜甜、吳芷靖、梁嘉瑩，未有成功打入名單當中的陳紫佟（Jessie）、鍾翠詩（Tracy）分別接受TOPick訪問，分享備戰的心情！

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香港小姐2024丨18歲陳紫佟：說話技巧需作改善

只有18歲的陳紫佟（Jessie），是本屆最年輕的佳麗兼是應屆DSE考生。Jessie承認因自己年紀最輕而感緊張，但會努力令自己進步。

她指家人也支持她參選，並指未有刻意節食、依從營養師的指示，也有跑步、鍛練臀部與腹肌。

她坦言自己的說話技巧需作改善，「一緊張就會甩甩咳咳，需要練習，會多對鏡練習。」她指媽媽叫她要自信一點、說話慢一點。

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香港小姐2024丨「華姐亞軍」鍾翠詩抱平常心

《2023年溫哥華華裔小姐》亞軍兼最上鏡小姐鍾翠詩（Tracy）在初次面試時已備受注目，問到不屬「誰是入圍者」最多票5強之一有否感失望，她表示未有感失望：「該5位佳麗有一面特別好，所以好多觀眾投票畀佢哋。我哋15個都係咁優秀先會入到15強，所以大家都係好好。」

至於Tracy會否因過往的選美「戰積」感壓力？她回應道：「都唔會，我會用平常心去對待呢一個比賽，因為愈緊張就愈有壓力，就表現得唔好。」

她承認自己的心理質素會比較好，認為最重要是做好自己、把焦點放在自己的心情、有更多的休息。她認為自己在說話時需再淡定一點，會再多作練習。

至於減肥方面，她就從多做運動入手，現時45KG的她目標是增肌！

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