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小心悅危殆｜高拔陞致歉事件交警方調查　5歲女童按頭縫針時心臟驟停證非本身隱疾

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 11 分鐘前

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醫管局行政總裁高拔陞（右二）。（梁偉榮攝）

醫管局行政總裁高拔陞表示，今早與縫針後危殆的仁濟醫院5歲女童小心悅家人會面，並向其誠摯道歉。高拔陞表示，女童的基因檢測呈陰性，沒有發現任何病況導致不幸事件，目前全力配合警方調查，不排除事故任何可能性。

高拔陞表示，曾心臟驟停的小心悅仍然危殆，留醫深切治療部，目前需要多方面治療支援。當局多次強調，事件屬不幸，需待警方調查事故成因。對於是否醫護導致窒息，高強調「唔太方便作太多評論。」

至於早前委託的多名專家，則提出多項建議改善指引，包括加強對兒童監測、「於適當的個案考慮程序上的鎮靜」、以及與家屬溝通等。高拔陞稱，專家非調查事件，而是希望從指引上提升安全系數，整理後會發放予同事。

對於縫針是否需要作麻醉，臨床指引不會將情況寫得好詳細，僅是希望現有指引增加提醒同事的地方，強調每個病人情況不同，需用不同治療、監察及藥物，難作一概而論。

目前兩個醫護現時調離臨床崗位，不過並非保假。至於事發後醫管局曾召開記者會，不過九龍西聯網總監羅振邦未有出席。高拔陞表示，醫院、聯網及總辦事處均非常重視，「一齊商討事故處理。」

女童5月到仁濟醫院急症室求診，被醫護人員按住頭部縫合傷口期間，心臟驟停，搶救18分後恢復心跳，臨床診斷為缺血性腦病變，現時情況仍然危殆，繼續在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫。

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記者：陳展棋

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