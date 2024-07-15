親子好去處｜海洋公園酒店推熊貓主題體驗　參加活動有機會贏住宿

▲ 香港富麗敦海洋公園酒店為慶祝酒店兩周年，將於今夏首度呈獻吉祥物熊貓富富主題住宿。

為慶祝香港回歸27周年，中央早前宣布再向香港送贈一對大熊貓，並將於數月後到港跟市民見面，香港頓時掀起一股熊貓熱潮。剛巧，香港富麗敦海洋公園酒店為慶祝酒店兩周年，將於今夏首度呈獻吉祥物熊貓富富主題住宿，並推出一系列精品，以獨一無二的富麗敦體驗為大小客人締造難忘的海畔假期，以嶄新主題住宿體驗迎接周年誌慶的大日子。

▲ 入住期間，以港幣 528 元享用富富熊貓主題下午茶，讓住宿體驗甜蜜昇華。

主題住宿體驗讓大小客人走進尋樂國度，與摯親「童」尋喜悅。住宿體驗更包括酒店匠心為一眾小小冒險家精心設計的小禮包，讓客人打開禮包，探索精心設計的富富熊貓禮品，展開難忘的度假旅程。一系列驚喜包括「富富熊貓的精彩假日保溫杯」、「陽光下的富富熊貓速乾毛巾」、「富富與麗麗的冒險旅程精緻胸針」一套、「富富熊貓的難忘旅程」索繩背包。入住期間，大小客人更可發揮無限創意，參加免費富富熊貓毛公仔T恤創作坊，並享用富富熊貓主題下午茶，進一步昇華住宿體驗。

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為慶祝兩週年紀念，酒店將隆重推出週年誌慶社交媒體活動，客人只需於社交平台專頁活動帖文下，以20字或以下回答您最希望與誰分享您的熊貓富富主題住宿體驗及原因，即有機會贏取主題客房住宿計劃一晚或其他精彩禮遇。酒店評審團將選出六則最有創意的分享，並按排名頒發獎項。

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