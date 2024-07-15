第十屆紅樓夢獎｜6部小說入圍角逐30萬元獎金 決審結果8月下旬公布
撰文： 梁薾心
發布時間： 44 分鐘前
香港浸會大學今日（15日）公布第十屆「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」入圍名單。由19位香港知名作家、當代文學評論家、出版界與文學期刊資深主編組成的初審委員會，選出6部小說頒予「專家推薦獎」，並角逐獎金高達30萬元的「紅樓夢獎」。
「紅樓夢獎」入圍小說：
|作品
|作者
|出版社
|《木淚》
|鍾文音
|城邦文化事業股份有限公司 麥田出版事業部
|《北流》
|林白
|長江文藝出版社
|《聊齋本紀》
|閻連科
|聯經出版公司
|《餘地》
|顧玉玲
|印刻文學生活雜誌出版股份有限公司
|《燕食記》
|葛亮
人民文學出版社
城邦文化事業股份有限公司 麥田出版事業部
香港三聯書店
|《寶水》
|喬葉
|北京十月文藝出版社
今屆「紅樓夢獎」的初審委員會由多位校內外的學者、作家和專家組成，召集人為楊慧儀，委員包括王學權、朱耀偉、何杏楓、吳美筠、吳有能、周耀輝、張志和（梅子）、陳穎、陳麗芬、曾繁裕、熊志琴、鄧小樺、蔡元豐、劉劍梅、龍仁青、盧偉力、盧敏芝、譚以諾和羅貴祥。經嚴格商議及投票後，初審委員按作品的文學藝術水平，選出上述6部入圍小說。
決審方面，今屆委員包括著名作家、蘇州大學文學院院長王堯；小說家及第九屆「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」首獎《成為真正的人》作者甘耀明；國立臺灣師範大學文學院院長須文蔚；中國現當代文學研究專家、浸大榮休教授黃子平；小說家、詩人及浸大榮休教授鍾玲；資深出版人顏純鈎；及漢學家、杜克大學亞洲與中東研究系教授羅鵬（Professor Carlos Rojas）。決審結果將於8月下旬公布。
第十屆「紅樓夢獎」的參賽作品須為8萬字以上、於前年1月1日至去年12月31日期間出版的原創華文小說，且由籌委會邀請出版社或合資格人士提名。
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