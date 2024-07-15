第十屆紅樓夢獎｜6部小說入圍角逐30萬元獎金　決審結果8月下旬公布

▲ 兩年一度的「紅樓夢獎」由浸大文學及社會科學院主辦。（浸大圖片）

香港浸會大學今日（15日）公布第十屆「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」入圍名單。由19位香港知名作家、當代文學評論家、出版界與文學期刊資深主編組成的初審委員會，選出6部小說頒予「專家推薦獎」，並角逐獎金高達30萬元的「紅樓夢獎」。

「紅樓夢獎」入圍小說：

作品 作者 出版社 《木淚》 鍾文音 城邦文化事業股份有限公司 麥田出版事業部 《北流》 林白 長江文藝出版社 《聊齋本紀》 閻連科 聯經出版公司 《餘地》 顧玉玲 印刻文學生活雜誌出版股份有限公司 《燕食記》 葛亮 人民文學出版社 城邦文化事業股份有限公司 麥田出版事業部 香港三聯書店 《寶水》 喬葉 北京十月文藝出版社

今屆「紅樓夢獎」的初審委員會由多位校內外的學者、作家和專家組成，召集人為楊慧儀，委員包括王學權、朱耀偉、何杏楓、吳美筠、吳有能、周耀輝、張志和（梅子）、陳穎、陳麗芬、曾繁裕、熊志琴、鄧小樺、蔡元豐、劉劍梅、龍仁青、盧偉力、盧敏芝、譚以諾和羅貴祥。經嚴格商議及投票後，初審委員按作品的文學藝術水平，選出上述6部入圍小說。

決審方面，今屆委員包括著名作家、蘇州大學文學院院長王堯；小說家及第九屆「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」首獎《成為真正的人》作者甘耀明；國立臺灣師範大學文學院院長須文蔚；中國現當代文學研究專家、浸大榮休教授黃子平；小說家、詩人及浸大榮休教授鍾玲；資深出版人顏純鈎；及漢學家、杜克大學亞洲與中東研究系教授羅鵬（Professor Carlos Rojas）。決審結果將於8月下旬公布。

第十屆「紅樓夢獎」的參賽作品須為8萬字以上、於前年1月1日至去年12月31日期間出版的原創華文小說，且由籌委會邀請出版社或合資格人士提名。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】