共用毛巾｜妻子用同一條毛巾幫2兒子沖涼抹身　港爸呻邋遢醫生揭3大恐怖後果

▲ 港媽用同一條毛巾幫2兒子沖涼抹身，醫生警告共用毛巾3大恐怖後果。

【共用毛巾/毛巾細菌/衛生問題】毛巾是日常貼身用品，應定期清洗更換，更不應共用。不過有港爸於網上發文，指發現妻子幫2名兒子冲涼後，會用同一條毛巾為他們抹身。港爸認為此舉不衛生，但妻子卻堅持共用毛巾，令他感到相當無奈。有皮膚科醫生指出，共用毛巾有機會導致細菌、真菌或病毒交叉感染，誘發疾病，後果可大可小。

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妻子用同一條毛巾幫2兒子抹身

有港爸於網上討論區「親子王國」以「家庭共用毛巾」為題發帖，指最近發現妻子為2名兒子洗澡後，會用同一條毛巾為他們抹身。他表示，家中並非有經濟困難，無法負擔毛巾的費用，但妻子卻堅持己見，又稱每日都會清洗。

而港爸則認為不應共用毛巾，無奈與妻子出現意見分歧，「佢直程唔係諗想唔想買，佢直程係要一齊用」，於是發文向網民求助，「請大家畀個意見」。

網民建議：準備一人一套毛巾

不少人看過帖文後表示，毛巾是貼身私人物品，因衛生、傳染病等問題不應共用，又認為這是基本常識。有網民建議樓主為兒子各買一條毛巾，令他們養成分開使用毛巾的習慣，「你買返去準備俾屋企人一人一套咪得囉」、「睇下小朋友中意咩卡通，買兩款唔同卡通嘅毛巾，等小朋友都有意識要用自己毛巾」。

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醫生揭共用毛巾3大恐怖後果

皮膚科專科醫生胡惠福接受訪問時表示，無論是浴巾、臉巾、擦頭髮的頭巾、抹手巾都不能共用，以免導致細菌、真菌或病毒交叉感染。3大常見感染疾病包括：

細菌感染 ：可引致毛囊發炎

：可引致毛囊發炎 真菌感染： 可引致癬

可引致癬 病毒感染：如過濾性病毒（如HPV病毒）感染可引致疣

胡醫生又建議分開臉巾和浴巾，強調「浴巾若擦過下體，不適合再用於擦臉」。挑選時，可選擇材質相對較柔軟的毛巾作為臉巾，減少磨擦面部皮膚；而浴巾用於擦身及擦頭髮，材質對較粗糙亦可。

2周不洗毛巾比馬桶髒12倍

台灣《中華電視》節目曾進行實測，將分別使用過1次、一星期及兩星期的毛巾，交由暐凱FSI檢驗所檢測，並把毛巾裡的微生物培養24小時，從而驗出當中的生菌數（aerobic plate count）。

結果發現，使用一日的毛巾生菌數只有2個。一星期才換一次毛巾，上面的生菌數總共5,600個。但是如果兩星期都不換，生菌數就高達12萬個。乾淨的馬桶有一萬個生菌，因此使用兩星期的毛巾上的細菌量，足足是馬桶細菌的12倍。

皮膚科醫生：嚴重或致蜂窩性組織炎

暐凱FSI檢驗所博士何中平表示，12萬菌落中部分或有病原性，有些更是霉菌。台灣皮膚科醫生盧靜怡則提到，如果身上的暗瘡或破皮傷口被這些毛巾摩擦，就會把細菌帶到更深的地方，造成毛囊發炎，再嚴重一點就會導致蜂窩性組織炎。盧靜怡建議，毛巾使用1至2天就應更換洗一次，並且一星期用熱水煮沸殺菌一次。

消委會4招延長浴巾壽命

消委會曾經提醒消費者，應按照浴巾護理標籤上的洗滌和乾衣指示處理，並參考以下建議，以延長其使用壽命：

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