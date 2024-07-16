升中派位2024｜公屋女生歷外婆中風父失業考好呈分試　由中文「肥佬」躍升全班第3考入庇理羅士

▲ 就讀中華基督教會基灣小學的公屋女生楊懿，近兩年經歷外婆中風及父親失業，但她仍努力不懈學習，靠自學由中文科不及格躍升到全班第3名，更考入Band1英中庇理羅士女子中學。

【升中派位/中學派位/中一放榜/中華基督教會基灣小學/庇利羅士女子中學/Band1英中/尖子/溫習秘訣】從陌生到熟悉，從改變到適應，本不是一件易事，只要嘗試，多做幾次，總會有很大的成長空間。基層家庭成長的楊懿，從徬徨到遇上學習伯樂；憑著自學精神由中文「肥佬」躍升至全班第3，總總的經歷，讓她從小立志努力讀書，跳出公屋做自己喜歡做的事。

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升中派位2024｜遇到學習上的伯樂

就讀中華基督教會基灣小學的楊懿，是今屆的畢業生，媽媽是一位家庭主婦，爸爸是普通打工仔，全家的經濟支柱。四年級時楊懿轉校入讀基灣小學，因為環境陌生，亦沒有朋友，害怕變隱形人被忽視，感到非常徬徨。幸好遇到班主任王艷華老師，讓楊懿對即將來臨的難關有新的體會。

我很感激老師待我如家人般，悉心教導及照顧，讓我銘記於心。

四年級的生活相當大挑戰，先要適應新環境，其後是中文科目。出生於基層家庭的楊懿，中文一直是她的弱項，但礙於生活緊絀，別說補習，連生活也需要靠領政府津貼，慶幸遇到李副校長的教導，「媽媽曾試過出卷、背誦、將生字串成故事，幫我提升中文能力；又試過將老師溫習紙貼當遊戲玩，都末能成功，中文及常識科都是不合格。」經李副校長的鼓勵和悉心教導，課堂做筆記，又將課文朗讀錄音給她，慢慢讓楊懿喜歡上中文課堂，成績亦突飛猛進。

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升中派位2024｜突如其來的事情變成了難關

五年級下學期是楊懿最難過的時候，「外婆在4月的某一天突然中風不能說話，當時我的心情很差，既擔心外婆，又擔憂自己學業。我強忍淚水，堅持每天放學到醫院探望她。」自外婆中風後，楊懿媽媽每天奔波勞碌，少了時間陪楊懿溫習，加上快要考第一次呈分試，楊懿只好自己規劃時間，定好2小時內完成功課，並在每天飯後溫習半小時。

到了12月，又接到另一個壞消息，爸爸失業了！楊懿全家陷入低潮，幸好楊懿媽媽是個正能量的人，並教導楊懿：

人生是要向前行，努力考好呈分試，當作送給外婆的最好禮物，其他事情交給大人處理。

▲ 楊懿穿上畢業袍與外婆一起拍照留念。（受訪者提供）

升中派位2024｜規劃溫習時間 1招突破弱項

為了有更好的表現，楊懿積極參與學校大小職務及興趣班，如班長、英文大使、羽毛球、高詩班、藝術遊蹤和跳舞等，希望用正面的態度面對困難，「我參加了很多班內外的活動，亦堅持下課後去探望外婆，不過每天差不多傍晚6點才回到家，所以我更要好好規劃溫習時間。」

到了今年6年級，楊懿媽媽為了提升女兒的成績，換上了新教學方法︰溫習中文時，遇到不會的字或詞語，要即時查字典及理解詞語的運用。這次考試，楊懿突破了弱項，中文科成績有A也有B，常識科也是這麼多年最高分的一次。今年，楊懿對自己成績最滿意，最開心獲得服務獎及兩個大功，全年考獲全班第3名，還派了第一志願庇理羅士女子中學。

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升中派位2024｜希望有自己的理想生活

楊懿的志願是做一個老師，用心教導每一位學生，正如她一樣，因為遇對了好老師，才讓她成績大躍進。長大後，楊懿希望做義工幫助別人，為社會出一分力。說到日後理想生活，楊懿表示她很喜歡小狗，但礙於公屋環境，暫時未能實現。楊懿媽媽曾對她說：「只有努力讀書，找到理想工作，跳出公屋就可以做喜歡的事，即使養狗也可以！」

升中派位2024｜9個尖子讀書要點

1. 保持心情愉快

2. ⁠留心聽書

3. ⁠圈題目

4. ⁠做筆記

5. ⁠每天用30分鐘鞏固知識，每周重溫一次

6. ⁠考試一個月前提早準備

7. ⁠要將詞語及重點抄三次

8. ⁠⁠考試前提早休息

9. ⁠媽媽會有獎勵貼紙換文具

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