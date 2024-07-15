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非禮脫罪｜涉非禮12歲女童男警罪脫　官指事主證供前後不一

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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男警涉非禮女童，今被裁定3項非禮罪名不成立。資料圖片

27歲男警員疑於住所趁年約12歲女童睡覺時三度肆意非禮，早前否認3項非禮罪。經審訊後，今（15日）於九龍城裁判法院被裁定全數罪脫。暫委裁判官裁決時指，事主證供多次出現不合理、前後不一，以及有矛盾之處，如事主形容被告伏在地上，「頭耷低」向後「褪」回房間，並看到被告側面，惟這與事主所玩的射擊電玩遊戲相似，動作亦匪夷所思，另批准被告訟費申請。

男被告為U.K.B.（27歲，警員），被控3項非禮罪。控罪指，被告於2019年12月某日、2020年7月某日、2020年8月某日，在某紀律部隊宿舍單位內，非禮女童X。

暫委裁判官裁決時指，事主X案發時12歲，控方主要依賴X的證供，惟X的證供多次出現不合理、前後不一，以及矛盾之處。首先，三項控罪在X睡覺時發生，而X曾供稱於首罪發生時目擊被告督她的臀部。

暫委裁判官續指，X亦指出於次罪發生後，看到有背影跨過嬰兒欄，進入房間，惟辯方隨後指出該嬰兒欄在案發時已不存在，反映X於首罪及次罪的記憶是模糊的。

暫委裁判官續指，就第3項控罪而言，X形容被告伏在地上，「頭耷低」向後「褪」房間，並看到被告側面。暫委裁判官指，上述姿勢與X所玩的射擊電玩遊戲相似，動作亦匪夷所思，加上X不定期睡覺，事發時亦沒有佩戴眼鏡，故X不可能看到被告的側面。

暫委裁判官又指，被告的證供清晰直接，在盤問下沒有動搖，又指被告曾被問到是否有說話對X說時，曾稱對不起，但這並非講述非禮情況。暫委裁判官考慮所有因素後，裁定被告全數罪脫，並批准被告訟費申請。

X早前供稱，曾於2019年12月某日，在客廳的梳化上睡覺時感到有人用力「篤」她臀部約4至5下，X轉身後看見被告。至2020年約7月，X於該梳化上睡覺時，再感到有人用手「篤」她右胸，張開眼後看見被告轉身衝回房間。至於最後一次亦是X睡覺時，發現有人撫摸其胸部，X醒來發現被告在其身旁。

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