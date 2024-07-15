  • 29°C
香港時間 : 2024715日 (一) 19:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減肥大作戰｜196磅醫生1年半激減30磅全靠2大減肥原則　無須服藥遠離「三高」

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

台灣外科醫生陳榮堅一度重達196磅，靠2招用1年半時間激減30磅。

【減肥／三高／膽固醇／高血壓／肥胖／飲食／運動/毋需服藥/不捱餓/餐單】不少人在減肥的時候都會選擇控制飲食，甚至捱餓、減少食物攝取量，但原來會造成反效果？有台灣醫生就分享自身經歷，指自己高峰時期曾一度重達89公斤（196磅），後來靠2招成功用在1年半內激減14公斤（約30磅），在無需捱餓及服藥的情況下讓血壓和膽固醇回復正常水平，重拾健康。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜提子最好連皮食？　營養師拆解提子營養價值　3類人不宜多吃

台灣外科醫生陳榮堅日前在節目《健康晚點名》中分享自己的減肥經歷，表示自己以往身形較為肥胖，高峰時期更一度重達89公斤（約196磅），但當時仍不覺得有問題，直到40多歲時進行身體檢查，結果發現膽固醇及血壓皆過高，才終於意識到健康出現問題。

他憶述，自己當時的血壓高達160/100mmHg（正常值為120/80mmHg），低密度膽固醇（壞膽固醇）亦高達180mg/dL（正常值為130mmHg以下）。若持續下去，可能會引發中風、腎臟受損繼而導致必須洗腎等情況，於是下定決心控制體重，並在1年半內成功減走14公斤（約30磅），血壓和膽固醇亦回復正常水平。

2方法成功減30磅不反彈

點擊圖片放大
+4
+3

陳榮堅分享以下2招，幫助他成功在1年半內從89公斤減至75公斤（約165磅），無須服藥及挨餓，並且不會反彈。

1. 遵守「減、好、多」飲食原則

  • 減少攝取醣類

「減、好、多」所指的是減少攝取醣類、多吃好蛋白質及多吃蔬菜。首先需要減少進食飯、麵、麵包、水果、含糖飲品、酒類、餅乾、糖果等醣類食物，但並不等於要完全戒醣，而是盡量減少比例，以免熱量攝取過多。

  • 多吃好蛋白質

陳榮堅建議，可以多進食瘦肉、海鮮、雞蛋、無糖豆漿、豆腐、豆乾等食物，以攝取優質的動物性蛋白質及植物性蛋白質。

  • 多吃蔬菜

陳榮堅表示，蔬菜的膳食纖維可以令人維持飽足感，且本身熱量亦較低，即便多吃也不會吸收過多熱量。具體的食物例子有青瓜、海帶、番薯葉、椰菜花、西蘭花等。

2. 多運動

除了注意飲食之外，「多動」亦十分重要，不過要注意選擇適合自己的運動。陳榮堅分享自身經歷，表示一開始曾想透過球類運動減肥，然而由於當時已經過重，結果導致運動時令關節受傷，於是之後改為尋找可以在家中進行的運動，例如掌上壓和深蹲，以助減肥。

他指出，馬拉松、踩單車、游泳等較劇烈的運動未必適合減肥人士，建議可改做一些居家核心運動，例如深蹲、瑜珈、棒式運動、掌上壓等，提高身體的代謝率，進而改善身形。

更多相關報道：減肥大作戰｜242磅胖男靠慢跑1年激減72磅　成功擺脫三高+脂肪肝

減肥不反彈2大原則

陳榮堅提醒，減肥需選對食物，並且注意不要捱餓。他舉例說明，由於醣類較易被身體吸收，如果將醣類全部換為青菜，吸收率就會下降，會看到一點成果。

但如果刻意減少食量，又或是故意讓肚子餓很久，再度進食時吸收率便會大幅上升；他舉例，假如正規飲食吸收率為50%，但故意餓著不吃的話，到再吃一模一樣的食物時，吸收率就會急升到80%。

判斷肥胖要看3件事

那麼，人們又該如何判斷自己是否肥胖？陳榮堅指，要定義「肥胖」必須從BMI、體脂率及腰圍3方面去判斷，不能單靠其中一樣。對此他舉例解釋，職業籃球運動員BMI基本上必定超標，但由於他們肌肉量多，因此仍屬於健康水平，所以單看體重及身高未必準確。而體脂率雖然相對準確，但測量的波幅就較大。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

網絡熱話 健康問題 高血壓 肥胖 減肥 膽固醇

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月15日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月15日 時間16:05）
政府派錢｜勞工處推3年再就業津貼　合資格港人可拎高達$20,000
政府派錢｜勞工處推3年再就業津貼　合資格港人可拎高達$20,000
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
Do姐弟弟丨Do姐破碎家庭長大胞弟罕現身　鄭裕玲當年為家人放棄海外升學
Do姐弟弟丨Do姐破碎家庭長大胞弟罕現身　鄭裕玲當年為家人放棄海外升學
抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲
抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲