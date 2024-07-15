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鼓勵生育｜家計會全額資助合資格夫婦接受孕前檢查等　即日起接受網上申請

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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家計會首次全額資助合資格育齡夫婦接受生育相關服務。（資料圖片）

家計會今日（15日）宣布，獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推出為期4年的賽馬會「好孕之旅」計劃，首次全額資助合資格育齡夫婦，接受一系列生育相關服務，包括婚前檢查、懷孕前檢查等，助實現生育目標。第一期即日起至明年3月31日接受網上申請，名額有限，先到先得，額滿即止。

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賽馬會「好孕之旅」計劃，即日起至2028年3月31日，分4期推行。資助服務包括婚前檢查、PREPARE婚前預備小組、懷孕前檢查、早期懷孕評估、女性生育指導服務及女性健康檢查。受惠對象為持有香港身份證而年滿18歲或以上之男及/或女性育齡人士，並正領取綜援。

家計會希望藉此計劃提升公眾預早做好家庭計劃的意識，同時助想生育的夫婦做好準備，並為有經濟困難者提供資助，讓其獲適切醫療和輔導服務，減輕生育障礙。

申請日期：

  • 第一期 ：2024年7月15日-2025年3月31日
  • 第二期：2025年4月1日-2026年3月31日
  • 第三期：2026年4月1日-2027年3月31日
  • 第四期：2027年4月1日-2028年3月31日

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