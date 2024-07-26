升中派位｜考級頭感壓力獲媽媽鼓勵「勿追光環」 循道女生克服壓力被英華錄取

▲ 媽媽鼓勵女兒克服壓力，最後獲英華取錄。

成績不夠好會有壓力，但有時候「成績太好」也會產生壓力。自從考獲到「第一名」的佳績後，快樂過後「害怕感」卻油然而生，北角循道學校的蘇雅琪試過在溫習時會突然哭出來，怕的是若掉失了第一名會被同學們看不起，「學霸」之名如千斤重，壓得她透不過氣來。隨著自我的心態調整，亦因媽媽的一句鼓勵說話，雅琪最終成功把壓力轉化為動力並被英華女學校錄取。

只要問心盡了力，就可以了。

英華女學校是本地百年津貼名校，競爭甚大，蘇雅琪記得當時的報考生實力強勁，不少人比自己厲害，所以對於能在芸芸眾考生中突圍而出，在月前自行派位中成功被錄取，她坦言對結果感到十分驚喜。

分享面試英華女校過程

憶起當時的面試情況，雅琪指出只有中文及英文的考核，不需要與老師或校長面試。考核英文能力時，雅琪被安排到學校禮堂就座，然後便收到一份英文的文章，閱讀數分鐘後對方便收回文章，然後她便移到一個課室接受面試官的數條問題的考驗。

中文方面，則是以小組討論的形式進行，雅琪記得當時的題目是「讀萬卷書，不如行萬里路」，然後便與其他考生一起分享見解、進行討論。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

指出高度專注力是溫習重點

對於多次位列「級首」並被名校錄取，相信不少人也會好奇高材生有沒有什麼獨門的溫書方法，對此，雅琪指出「高度專注」是重點。當考試時間表派發時，她會提早在試前兩、三星期開始溫習，每天做完功課後，她會把自己關在房中並設定一個溫習時間，例如五十分鐘，然後便會休息五分鐘。這樣子，便可以把自己的專注力提高，令溫習成效事半功倍。

因「學霸」之名帶來壓力

但是，沒有誰的人生是一帆風順的，雅琪直言亦曾經歷迷茫的低潮期。在第一次呈分試，她由往常的全級十多名一躍而上變成第一，當時確實享受到不少的名成利就，

同學們都為自己感到開心，然後給了一個『全級第一』、『學霸』的榮譽給自己。

不過，當去到第二次呈分試時，這些名譽卻成為令雅琪難以負擔的沉重巨石，她害怕若未能蟬聯榜首時，會被同學們「睇唔起」，有負「學霸」之名，

曾經試過關埋房門溫習，但其實在哭。

得家人支持及同學正面影響走出低谷

說到此時，在旁的雅琪媽媽忍不住哽咽起來，並直言感到「好心痛」。蘇媽媽指出，女兒對自己要求高，目標及理想是「考得好」，但是在媽媽的這個身份面前，她則把女兒的健康、快樂看得更重，

我常常告訴她，只要盡了能力，其餘的便交給上帝。不要因為「考第一」的光環而給自己太大壓力，我們要放下這個光環，只要問心盡了能力，就OK了。

除了有家人的支持，當時雅琪亦因為得到朋輩的正面影響而及時在心態上作出調整，終於克服恐懼並越戰越勇，

我見到同學紛紛為了考好呈分試而不斷努力、為自己成績去奮鬥，然後十分激勵我。

希望成為一名心理醫生助人

經歷過幽暗低谷，或許促使了雅琪更能體會到無助者的心情，談到對未來的憧憬，她指出希望成為一名心理醫生，

一直都想透過工作幫到人。此外，可以透過了解別人的心理，便可以知道其他人在想什麼、有什麼壓力或問題，覺得很有趣。

未來的六年高中生涯可能是荊棘滿途，又或是精彩處處，但不管是什麼路途上，雨後也會是晴天。在此之前，雅琪透露會與家人在暑假到越南旅行放鬆一下，好養精蓄銳迎接更多的挑戰，又正如鄭校長所言，

休息是為了走更遠的路。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】