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歌手老師丨歌手力臻加盟補習社教數學 承諾會竭盡全力教學生考好DSE

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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歌手力臻正式加盟補習社教數學 。

現年28歲的唱作歌手力臻，在2016年於歌唱比賽奪冠，加入樂團Showoff任主音，惜因父親逝世而有意退出樂壇，力臻選擇在直資中學任教初中數學，但今年4月自揭不獲校方續約。力臻現時正式加盟Defining Education（凝皓教育），並會開辦開辦免費課程。

補習天皇林溢欣在個人facebook上宣布，力臻已簽約加盟凝皓，同時佢都會加入MC團隊，拍住上幫更多學生打好數學根基，考好DSE。同時，力臻都會開辦免費課程，比更多人認識力臻的專業、實力。

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林溢欣如何與力臻結盟呢？力臻本來是唱作歌手，同時身兼中學數學老師。林溢欣指，歌手與老師似乎有所矛盾，外表和形象常常受到質疑，早前新聞報道佢不獲學校續約。

我約他面談，知道佢係我舊生，又對教學有熱誠，想身兼兩職。

林溢欣指身兼無問題，但教書的時間盡力。

開的班多少唔係問題，最重要係自己承諾的課程一定會搏盡、會竭盡全力。中大數學及數學教育雙主修，實力佢有，樣佢有，只要盡力做好自己，點解唔可以係好老師。而又其實，所謂好老師，點解一定要靠他人定義。我相信力臻可以走出自己的路。

力臻自小在父親薰陶下喜歡音樂，中學考入香港中文大學就讀數學及數學教育雙主修學系，他很熱愛音樂並經常參加比賽取得佳績，準備出道之時卻遇上父親突然離世，他於是轉行做教育行業於直資中學任教，主要教初中數學。但是由於老師的身份向來都很保守，力臻因其外表打扮而惹校內同事批評，今年4月更發文自揭不獲校方續約。

童學園
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