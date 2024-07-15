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靚媽精明眼｜KFC App推超抵會員優惠　$100任選4款肯德基早晨套餐

休閒消費

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

KFC App即日起推出$100任選4款早晨套餐優惠。（香港經濟日報資料圖片）

【KFC App/肯德基/早晨套餐/早餐】KFC將推出超筍早餐套票，即日起至7月24日期間，於KFC APP内以優惠價$100購買「早餐肯抵Deal！」套票，即可於指定早餐任選4款，每餐平均$25起，比平時落單抵食，適用於堂食及外賣自取。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子

在推廣期内，顧客可下載KFC APP並註冊登記成為會員，即可以優惠價$100購買早餐套票。會員購買套票後，可即時憑券於6款指定早餐內自選4款換領，包括「K6芝士火腿蛋包餐」及「K7香脆薯餅蛋包餐」；另外可加$2升級至「K1醬燒雞扒包餐」或「K2家鄉雞扒包餐」；或加$4升級至「K8醬燒雞扒蛋包餐」或「K9家鄉雞扒蛋包餐」。4款早餐優惠券可於7月11日至8月24日上午11時前兌換。

KFC App即日起推出$100任選4款早晨套餐優惠。（有關機構提供）

KFC優惠｜早餐肯抵Deal套票銷售詳情：

【$100換領以下指定套餐4個】

K6芝士火腿蛋包餐（原價$27）
芝士火腿蛋包+薯餅+香滑奶茶

K7香脆薯餅蛋包餐（原價$28）
香脆薯餅蛋包+香腸+香滑奶茶

點擊圖片放大
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【+$2升級至以下指定套餐】

K1醬燒雞扒包餐（原價$30.5）
醬燒雞扒包+薯餅+香滑奶茶

K2家鄉雞扒包餐（原價$30.5）
家鄉雞扒包+薯餅+香滑奶茶

【+$4升級至以下指定套餐】

K8醬燒雞扒蛋包餐（原價$32.5起）
醬燒雞扒蛋包+薯餅+香滑奶茶

K9家鄉雞扒蛋包餐（原價$32.5起）
家鄉雞扒蛋包+薯餅+香滑奶茶

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