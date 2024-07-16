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消委會評測｜部分食油含基因致癌物+塑化劑　盤點29款安全清單最平$24

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【消委會／食油／致癌／基因／環氧丙醇／塑化劑／安全清單／橄欖油／葵花籽油／粟米油／芥花籽油】食油是大部分家庭煮食的必備品，不過消委會曾分別抽查過市面上50款及60款食用油，結果發現部分樣本驗出基因致癌物「環氧丙醇」，亦有樣本被檢出塑化劑。TOPick整合評測結果，歸納出21款不含基因致癌物及8款不含塑化劑的食油，相對較為安全，供市民參考。

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21款不含基因致癌物食油

消委會曾於2022年7月檢測市面上50款食用油，結果發現接近6成（29款）樣本被驗出基因致癌物「環氧丙醇」，含量介於每公斤100至2,000微克，其中有2款超出歐盟標準（<1,000毫克／公斤）；同時發現有2款食油含有基因致癌物「苯並[a]芘」，雖然含量合乎香港的限制水平，但有1款就檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。

以下為21款不含環氧丙醇的食油名單：

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更多相關報道：消委會樽裝水丨2款樽裝水溴酸鹽達歐盟上限　大量攝入可致噁心腹痛　3款樽裝水不含多類金屬雜質【附18款5星樽裝水名單】

8款食油不含塑化劑較安全

消委會早前亦曾測試過60款食用油，結果發現41款含有塑化劑，而在剩餘19款不含塑化劑的食油樣本中，有6款分別含致癌物「苯並〔a〕芘」、有害物「3-MCPD」或基因致癌物「環氧丙醇」；另有5款樣本含有不飽和脂肪酸「芥酸」，經動物測試可損壞心組織，且含有「黃曲霉素」，可致中毒及影響肝功能，因此亦一併被剔走。

以下為8款不含塑化劑且較安全的食油：

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2大選用食油貼士

消委會提醒小心高溫烹調。關於選擇高溫烹調使用的食油，消委會亦訪問了脂肪及食油方面的專家，香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授。以下為兩大常見疑問：

1. 一般油炸或烘焗的溫度下，應怎樣選用食油？

  • 食油主要成分（甘油三酸酯）中飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸相對較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入飽和脂肪酸可增加患心血管疾病的風險，因此不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食油。
  • 烘焗時食油一般不會重複使用，因此變質風險較小。油炸時食油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。
  • 另外，所選食油的煙點應高於烹調溫度。當烹調溫度高於煙點時，食油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。

2. 油炸之後，怎樣判斷是否需換食油？用過的油可否重用？

如出現以下情況，建議將食油棄置並及時更換食油：

  • 當油炸用食油顏色明顯變深。
  • 出現明顯油膉味。
  • 於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

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