雞蛋營養︱雞蛋點食最有營養？　營養師大推「1款煮法」+ 食用份量營養吸收率高達99%

▲ 雞蛋點食最有營養？營養師大推「1款煮法」+ 食用份量，營養吸收率高達99%！

【雞蛋/營養/營養吸收率/蛋黃/水煮蛋/食用份量/安全雞蛋測試】雞蛋有豐富營養，應該點食先最有益健康？營養師建議，雞蛋不同吃法都影響營養的吸收率，因此大推一種煮食方法及建議成人每日最佳食用份量，讓雞蛋營養吸收率高達99%！

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台灣營養師劉怡里在Facebook專頁分享影片，透露大家都關心營養豐富的雞蛋吃法及份量，在診間最常被問「雞蛋怎麼吃？吃多少？」。對此，她建議正常成年人一天吃2至3隻雞蛋為佳，攝取不會過量；另外，最好吃全蛋，營養比較豐富，因蛋黃中含有維他命A、D、E，葉黃素及玉米黃素，對眼睛和身體健康非常有好處。

大推1種煮法 營養吸收率高達99%

劉怡里還提醒，有研究發現雞蛋的不同熟度會影響營養吸收率。比如很多人愛吃的生蛋，其實吸收率很低，只有約50%；其他熟蛋例如炒煎蒸蛋、荷包蛋的吸收率大概80%。不過，「水煮蛋」的吸收率竟可達99%，相比生蛋而言，吃下的不止營養更豐富，也更衛生健康。

因此劉怡里推薦，吃雞蛋以熟蛋為主，並最好是用水煮的方式。但她也補充，即使雞蛋再有營養，減肥人士也不宜吃太多蛋，否則一樣會變胖。

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吃雞蛋6大好處

日本內科醫生栗原毅在「PRESIDENT Online」網站列出雞蛋含有的多種營養素，包括1隻雞蛋就有約10克蛋白質，還含有豐富維他命A、B2、B6、B12、E和D3；同時還有防癌等功效：

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9款安全雞蛋清單

水中銀於2023年11月至2024年2月期間，在本港各大超市商店選購了13個雞蛋品牌，共14款雞蛋樣本，進行「轉基因鯖鱂魚」及「斑馬魚」胚胎毒性測試。結果顯示，在樣本安全測試中，9個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）、4個樣本為黃魚（代表品質合格）及1個樣本為紅魚 （代表有待改善）。

以下為9款安全雞蛋清單：

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挑選優質雞蛋5大重點

查看產品標籤，確保標示有生產日期、保質期、生產地點等資訊，並優先選擇帶有認證標誌的雞蛋，如有機認證、國家食品安全標誌等。

注意雞蛋包裝是否完好無損，避免選購有裂痕或破損的蛋殼，以減少細菌污染的風險。

選擇外觀乾淨、無異味、蛋殼完整的雞蛋，並避免購買有異常顏色或形狀的蛋殼。

購買後應把雞蛋盡快放入雪櫃保存，避免長時間暴露在室溫下，

處理雞蛋前應洗淨雙手，食用前確保將其煮熟或烹煮至安全溫度。

另外，水中銀提醒大家，在保存雞蛋時，應放在遠離其他食品的位置，以避免交叉污染；並且請確保將生蛋和熟蛋分開存放，以免混淆。最佳保存方法還是冷藏保存，有效延長雞蛋的保質期並降低細菌污染的風險。

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