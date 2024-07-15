一代歌后丨殿堂級歌后跟甘比學織頸巾　即興獻聲獲網民大讚依然唱得

▲ 甘比教徐小鳳學鈎織！

樂壇殿堂級歌后徐小鳳近年已甚少出席公開活動，今日（7月15日）富商劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻於個人社交網晒出短片兼寫道：「小鳳姐都玩Finger knit ~ Wahaha」，原來小鳳姐到訪甘比的鈎織小店。

梳「半屏山」髮型的小鳳姐化淡妝，依舊戴上淺啡色的眼鏡，一代歌后保養得宜，75歲的她頭髮依然好濃密！

甘比透露小鳳姐編織了一條頸巾：「仲揀咗暗粉紅，低調得來又唔浮誇。」甘比上載二人合照兼大讚小鳳姐：「小鳳姐真係好好玩。」

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小鳳姐獻聲網民讚誇啦啦

另外，甘比更重操故業「訪問」小鳳姐，甘比問喜不喜歡這間小店，小鳳姐即說：「鍾意，好可愛。」當日小鳳姐挑選了一個淺藍色手挽袋，甘比即笑咪咪說：「yeah，好有眼光，我織架！你揀親的都是我織，你識貨。」

接著有人要求小鳳姐唱兩句，小鳳姐即時獻唱兩句：「風雨同路見真心 ，月缺一樣星星襯，」一代歌后展示渾厚唱腔，在場人士大讚好勁。而網民也大讚：「小鳳姐精靈可愛活潑」、「小鳳姐好QQ 仲咁精神好嘢」以及「小鳳姐仲好唱得，好勁呀！」

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一代歌后丨徐小鳳激罕現身為袁偉豪兒子慶生 一代歌后被讚風趣幽默

一代歌后變得活躍

今年5月，袁偉豪於社交網分享一家三口跟徐小鳳的合照，當中袁偉豪寫道：「一個開心的下午，感謝小鳳姐為袁咕碌送上祝福」。

從照片所見，鮮有露面的小鳳姐捉住袁咕碌手仔影相，見袁咕碌身旁有一打壽桃包和大埋行是，相信是為他慶祝半歲生日，而袁偉豪hashtag小鳳姐「一代歌后、風趣幽默」，至於張寶兒就留言：「多謝小鳳姐加持」。

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