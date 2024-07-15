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港大校政風波︱研資局稱不將港大風波納入撥款考慮　僅按團隊研究及建議書等審批

社會

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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（左）教資會秘書長鄧特抗、（右）研究資助局主席唐偉章。（朱永倫攝）

香港大學校政風波持續，政府早前成立由大學教育資助委員會及教育局代表組成的調研小組介入，提高管治效能。研究資助局新任主席唐偉章回應稱，不會將港大校政問題納入局方撥款考慮因素，只會按團隊研究、資歷及建議書等審批研究撥款。教資會秘書長鄧特抗亦形容，教資會撥款機制「全面」，能處理各種不同問題。

理工大學前校長唐偉章今年3月起出任研究資助局主席，他今（15日）出席局方「卓越學科領域計劃」及「主題研究計劃」撥款結果發布會時表示，強調不會將港大校政問題納入局方撥款考慮因素，只會根據團隊研究、資歷、建議書及提供資料審批撥款。他又指，接獲各大學就研究項目交出的建議書後，會組織一隊非常有經驗的國際評審團隊進行審批，再挑選獲資助的項目，形容過程「嚴謹」，期望盡力發掘一些有潛質性、高質素的研究項目，工作非常有意義。他又稱，對獲選團隊期望非常高，亦非常驕傲，希望他們會不時報告研究成果，甚至能將成果應用出來、幫助社會。

至於被問到會否就港大風波重新檢視大學撥款、作出刪減，教資會秘書長鄧特抗則重申，現時教資會撥款機制全面、包含不同領域，相信框架內「各種不同問題都處理到」。

研資局分別透過2024/25年度「卓越學科領域計劃」及「主題研究計劃」撥款2.36億及3.3億元，餘下7,800萬元批准預算由有關大學以配對方式提供。前者3項研究由16份建議書中脫穎而出，後者從65份建議書中揀選出7個項目。8間資助大學中，7間有份參與研究，其中香港大學有份參與8項研究，參與度最高；其次為理工大學，有份參與7項研究。

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記者：梁凱婷

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