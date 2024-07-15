  • 29°C
香港時間 : 2024715日 (一) 19:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

性侵女童｜涉20年前性侵女友5歲女　7旬漢認強姦等6罪候判

社會

撰文： 林育慧

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

7旬漢承認於20年前性侵女友5歲女兒，今於高院承認強姦等6罪候灲。資料圖片

嗜麻雀耍樂及飲酒問題的內地婦，丈夫在港工作期間，於深圳與另一港男譜出婚外情，並將3歲女兒交託對方照顧，女兒5歲起至10歲，遭男友於深圳及香港多次性侵，男友要求女童模仿成人電影女角替其進行猥褻行為，甚至於女童身上使用震動器，並將她強姦。女童至12歲時，母親方發現事件，承諾不再與男友見面，及後女兒發現母親違背承諾，遂於22歲時向親父披露事件及報警。涉案74歲退休漢今(15日)於高等法院承認強姦及非禮等共6罪，暫委法官先替被告索取心理報告，押後至9月20日判刑。

湊得輕鬆啲
星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子

被告姓秦（現年74歲），承認2項向16歲以下兒童作出嚴重猥䙝作為、2項強姦罪及2項猥䙝侵犯另一人罪名。控罪指被告於2005年4或5月至2006年期間，於深圳兩個單位內向X兩度作出嚴重猥䙝作為及強姦X，當時X年約5至6歲。另於2007年10月至2010年10或11月期間，於深水埗及青衣分別強姦及兩度非禮X，X當時7至10歲。

案情指，X於內地出生與母親同住深圳，父親為港人，每逢周末到深圳留宿後翌日返港。2004年時4歲的X讀幼稚園，母親帶同港人被告到深圳住所，要求X稱呼被告為叔叔。自此被告每天探訪及於X家中留宿，由於X的母親嗜酒及麻雀耍樂，X遂由被告照顧，X並依母親要求稱呼被告為爸爸。

X憶述首次事件於5歲時發生，母親帶她往被告住所後前往打麻雀。被告播放色情片給X觀看後，要求X模仿片中女子替其口交，X感到奇怪及拒絕。被告指X是否頑皮及不聽話，X於擔憂下照辦，事後被告著她不可告知他人。

X指於5歲半至6歲期間，遭被告脫光衣服聲稱玩遊戲「吉雞雞」，之後被強姦。X曾將以上事件告知母親，母親向被告問罪時，被告均否認。被告又曾替X洗澡時，於X身上使用震動器。

X於7歲時與母親來港定居，並與父親同住，被告同樣移居香港，每逢周末照顧X，替X洗澡時強姦她。被告曾於X8歲時接其放學，將她帶到商場平台時肆意非禮。X於10歲時，遭被告在住所的廚房吻其頸和咀等。

及至2012年，X與母親爭拗期間，向母親披露遭被告性侵事件，母親感到內疚，並承諾不再與被告見面，惟X於2022年發現母親續與被告見面，遂向父親披露事件及報警。被告被捕後，警誡下承認非禮X。X的母親向警方承認與被告譜出婚外情，她與X來港後，周六會將X帶到被告住所，並向丈夫編造藉口，她遂與X可留宿被告家中。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

罪案 夫妻之道 麻將 電影 遊戲 婚外情 幼稚園 商場 青衣 深水埗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月15日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月15日 時間16:05）
政府派錢｜勞工處推3年再就業津貼　合資格港人可拎高達$20,000
政府派錢｜勞工處推3年再就業津貼　合資格港人可拎高達$20,000
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
Do姐弟弟丨Do姐破碎家庭長大胞弟罕現身　鄭裕玲當年為家人放棄海外升學
Do姐弟弟丨Do姐破碎家庭長大胞弟罕現身　鄭裕玲當年為家人放棄海外升學
抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲
抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲