畢業薪酬｜高級文憑畢業生平均月薪達1.74萬元　兩大專科畢業競爭力大薪酬最高

▲ 職業訓練局（VTC）的2023學年高級文憑畢業生調查顯示，選擇就業的高級文憑畢業生平均月薪更連續三年上升，達港幣1.74萬元。

隨著數碼時代來臨，加上經濟轉型，社會渴求具備實務工作經驗、創新科技知識，以及軟技能的人才。職專教育培育的技能生力軍，正正緊貼巿場需要，成為年輕人發展事業的重要起步點，讓他們可以透過多元課程及靈活升學階梯，從興趣起動，邁向專業路。

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職業訓練局（VTC）的2023學年高級文憑畢業生調查顯示，選擇就業及繼續升學的畢業生約各佔一半。繼續升學的畢業生中，超過九成升讀獲政府資助的學士學位課程。

另一方面，選擇就業的高級文憑畢業生就業率超過九成，當中接近八成畢業生的入職工作與其修讀的專業課程相關；亦有超過四分之一畢業生獲提供實習機會的僱主聘請。畢業生平均月薪更連續三年上升，達港幣1.74萬元。其中工程學科；幼兒、長者及社會服務學科，以及資訊科技學科畢業生平均入職薪酬最高，反映職專教育培養的專業人才，具有相當巿場競爭力。

IT男生投身新興行業 成「搶手」雲端專才

VTC雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生劉學禮（Peter）數年前就是看準雲端技術的發展前景，選擇修讀相關課程。在學期間，Peter已成功考取14張行內具國際認受性的專業認證，畢業後他隨即獲IT顧問公司聘請，可見其「搶手」程度，入職薪酬更達港幣2萬多，足以媲美大學畢業生。他其後投身本地大型銀行，擔任雲端工程師，專責處理公司應用程式的雲端管理系統及網絡安全，協助保障銀行及客戶的私隱。

工程女生鎖定志向 拾級而上步向專業

香港專業教育學院（IVE）土木工程高級文憑畢業生蘇詩韻（Ceci）在DSE英文科失手後，決定忠於興趣，報讀IVE基礎課程文憑－工程。

Ceci在IVE修讀高級文憑期間，獲安排到國際工程公司實習，累積實戰經驗，更憑著出色的工作表現，畢業後獲公司留任全職工作。Ceci一邊工作，一邊利用公餘時間，以兼讀形式修讀才晉高等教育學院（SHAPE）與澳洲墨爾本皇家理工大學合辦的銜接課程，取得土木及基礎建設相關的學士學位，並在完成學士學位課程後，成為見習工程師。

現時，她參與了香港工程師學會為期三年的「工程畢業生培訓計劃」，完成計劃後只要累積足夠的工作經驗，便可考試成為註冊工程師，月薪將由現時的港幣2萬多大幅增加至最少4萬元。

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循職專教育路徑 銜接心儀資助大學高年級學士學位課程

IVE電機工程高級文憑畢業生王志銳（Charlie）在傳統教育的表現未算理想，一直希望另覓出路，他於中三暑假時，參加了政府機構提供的冷氣維修實習工作，從中培養了對電機工程的興趣。

DSE後，Charlie決定修讀IVE電機工程高級文憑課程。找到興趣所在，Charlie以多個科目A級的佳績修畢高級文憑課程，並順利銜接香港大學電子及電機工程學學士學位三年級課程。完成兩年高級文憑課程，再銜接高年級學士學位課程，同樣以四年時間，取得高級文憑及學士學位兩個資歷。

Charlie現職政府見習工程師，快將晉升為合約助理工程師，屆時月薪會調整至約三萬元。他期待日後累積足夠工作經驗，申請成為註冊工程師，期望能參與更多大型及有意義的項目，為本港發展出一分力。

Peter、Ceci和Charlie現時都在各自的專業領域上發光發亮，他們以自身經歷勉勵年輕人，勇於追求自己的理想，從興趣出發，通過職專教育的多元升學選擇，為升學及就業鋪路。

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