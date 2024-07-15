唱好香港｜陳國基赴聯合國人權理事會講香港優勢　拒應建議廢除《港區國安法》

▲ 陳國基出席立法會政制事務委員會。（立法會直播截圖）

政務司司長陳國基日前擔任中國代表團副團長，出席聯合國人權理事會在瑞士日內瓦舉行第56屆會議，討論有關中國的審議報告。他在發言時指出，特區今年三月完成為維護國家安全而訂立本地法律的憲制責任，講述香港的各項優勢，包括法治制度、高效市場、廉潔政府，以及資金、人才、資訊和貨物自由流動，國際化生活模式等，又提到各項人才入境計劃自2022年年底，從世界各地收到超過32萬份申請，這是對本港亮麗前景投下信心一票。

立法會政制事務委員會今日召開會議，討論到聯合國人權理事會普遍定期審議工作組就香港特區進行的第四輪審議，陳國基指，聯合國人權理事會正式通過工作組關於中國的審議報告。他提到，在一月的審議後，約有160個成員國發言和提出建議，其中24項與香港有關。他指，在24項建議當中，有10項涉及「一國兩制」、維護權利、自由和法治、居民福祉等不同議題的建議，當局予以接受；亦因應情況，說明一些有關建議已經執行或正在執行。至於餘下14項建議，包括要求廢除、修訂或檢討《港區國安法》，要求撤銷個別刑事檢控，以及就特區執法行動和措施定性為騷擾、監察、任意拘留、恐嚇和壓制等，他強調，「這些建議由於是無理的，所以我們予以拒絕。」

狄志遠：有否自由、人權、法治、民主指標 以供具體說明

新思維議員狄志遠指，不少國家針對香港國家安全法，當局認為對方說法不符合事實，香港的人權自由受基本法和各項人權公約保障，但好像有點各有各講。他問及，當局在表述反駁上，有否更具體說法，例如有否自由、人權、法治、民主指標，以供對國際社會有具體說明？

陳國基表示，美西方極少數國家，第一句提議是首先要廢除《港區國安法》和《維護國家安全條例》，及要求在現正審理的國安案件要立刻「放人」，他認為這不是法治社會應有程序，其國家不會這樣做。他又舉例，2019年香港立法會受到衝擊，對方要求香港「放人」，但2021年美國國會山莊騷亂，最重判監21年。他指，在大是大非問題上，要即時反駁，否則傳遞錯誤訊息，強調未來會繼續會在不同很多場合發稿，澄清偏頗誤導報道。

曾國衞：暫未有計劃在本地立愛國主義教育法

另外，會議亦討論推展愛國主義教育工作，商界（第三）立法會議員嚴剛關注，當局會否考慮在本地訂立愛國主義教育法，政制及內地事務局局長曾國衞回應指，暫時未有計劃，目前政府在進行相關工作上已很有規範，並積極鼓勵民間團體舉辦愛國主義教育活動，擔心若設立太多規範，未必能達到預期的效果，但會密切注意情況。

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