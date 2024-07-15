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鄭秀文演唱會丨鄭秀文回顧從前眼淚決堤　張敬軒感恩初出道獲Sammi提攜

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

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樂壇天后鄭秀文（Sammi）在昨晚（7月14日）在紅館舉行第3場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」，開騷前她在後台玩夾盲盒扭蛋，又跟自己新碟《SOUND OF MI》一比一人形紙板布置合照，非常風騷和興奮。

而過億票房電影《九龍城寨之圍城》監製莊澄、邱禮濤導演、歌手鄭融、周勵淇、胡蓓蔚、胡定欣、黃智雯和DJ主持朱薰等捧場，入場前在後台打卡和抽盲盒，玩得好開心。

鄭秀文演唱會丨林家謙紅館台上笑嗌表姐弟　Sammi騷手臂「老鼠仔」：睇唔出我就嚟52歲？

黃智雯、胡蓓蔚、胡定欣。（左起）

Sammi軒仔合唱《笑忘書》

昨晚Sammi換上新裝，穿著Rick Owens 皮革晚裝配House of Malakai金屬頸飾，與表演嘉賓張敬軒合唱。

當她介紹軒仔出場時笑說：「我叫佢『阿仔』，但依家啲人叫佢『阿公』。」然後軒仔從升降台出場時，全場歡呼，合唱《笑忘書》後，軒仔輕吻Sammi手背，觀眾尖叫。

Sammi對軒仔說：「好多年前你做過我演唱會嘉賓。（係呀！）咁你嗰陣時叫做軒仔⋯⋯（依家都係㗎！）依家就叫做軒公，即係升咗呢，仲要係幾何級咁升添！」軒仔說：「 我唔知呢個名係邊度嚟？起碼要去到阿公嘅年紀先啦！」

張敬軒任鄭秀文演唱會嘉賓。

Sammi揚言之前兩場嘉賓都是比較新一代的歌手，軒仔細細聲說：「其實我讀緊書嗰陣都有睇《大頭綠衣鬥殭屍》⋯⋯依家我開騷，有時啲後輩嚟到，例如噚晚嗰個後輩歌手（林家謙），佢話9歲聽我首《酷愛》！今晚輪到我，山水有相逢。」全場爆笑。

軒仔說：「我要好多謝Sammi，佢係我恩人。其實唔多歌手會帶我呢啲新人出埠表演，但我好開心，當年我仲係新人嘅時候，Sammi帶我去到馬來西亞做佢演唱會嘅表演嘉賓，我好多謝佢！」Sammi說：「其實一代一代咁樣帶出嚟，你依家都係大人，要帶新人出嚟！」然後軒仔唱《隱形遊樂場》，觀眾聽出耳油。

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鄭秀文感觸落淚

昨晚，Sammi特別感性，在演唱電影主題曲環節時，眼淚決堤。她唱出過去10次提名金像獎最佳女主角獎項的電影歌曲時，看見電影片段和全場觀眾大合唱，感觸落淚說：「好多謝你哋替我高興，唔知係咪人老咗就容易感觸，頭先睇返一啲自己電影嘅歷程，嘩，原來我嘅青春、我嘅少艾、我畢生嘅努力都放咗喺工作裏面，一眨眼就已經過咗30幾年。我今日開演唱會，見到依然有咁多人支持，一直陪伴我成長嘅你哋，我覺得好感觸和感動，令我覺得將我青春奉獻晒喺工作上面係好值得。好多謝由我蛋白質少女，嚟到今天已經係中年婦人，你哋都仲咁支持我。」

「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」

然後Sammi唱《萬物有時》時淚如雨下，幾乎唱不下去，全場歌迷掌聲和歡呼聲打氣。

演唱會尾聲，Sammi換了新裝，以Vetements 牛仔大西裝、Vetements crop 白色小背心、R13 短牛仔褲，配搭Bvlgari 高級珠寶，唱出舊作《記認》，並走近觀眾席。期間她看到大銀幕的自己兩臂結實三頭肌時，不禁大叫：「嘩，OMG，好有型呀！」

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