星二代｜古巨基結婚10周年囝囝送溫馨畫作　太太52歲高齡誕子盼兒早日成家

▲ 古巨基與太太Lorraine結婚10周年，4歲兒子Kuson送上溫馨畫作，更表示想爸媽再結婚，希望能參加爸媽的婚禮。

【古巨基/Lorraine/結婚周年/高齡得子/古巨基兒子Kuson】快將踏入52歲的古巨基與大4歲的助手Lorraine，於2014年結婚結束20年愛情長跑，6年後終於一索得男，Lorraine以52歲高齡生下兒子Kuson。日前古巨基與Lorraine結婚10周年，熱愛繪畫的Kuson也送給爸媽一幅畫作祝賀，更童言童語說：「我想爸媽再結婚，去你哋個婚禮呀！」

古巨基日前在IG發文貼出兒子Kuson的畫作，是送給他們的結婚周年禮物，畫中有一家三口手拖手，上面有很多七彩心心氣球，相當暖心，又似乎遺傳了爸爸的藝術細胞。

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古巨基兒子｜童言童語想爸媽再結婚

基仔同時分享兩父子的對話：「我話俾Kuson知今日係爸爸媽媽嘅Anniversary（周年紀念） ，跟住就有以下嘅對話。（Kuson：咩係anniversary呀？）10年前嘅今日爸爸媽媽結婚。（Kuson：我嗰日有冇去呀？）冇呀，你仲未嚟到呢個世界呀。（Kuson：我仲未出世？）係呀。（Kuson：爸爸你同媽媽再結婚，我想去你哋個Wedding（婚禮）呀。）」基仔稱說罷兒子就去畫畫，送了這張卡給他們，

第一次收到個仔為我哋結婚週年畫嘅卡，好sweet而又時光飛逝，大個仔了。

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古巨基｜盼兒子18歲結婚生仔：替我追回時間

在2020年初，古巨基知道兒子得來不易，宣布做爸爸後便閉關近2年照顧兒子。直至近2年才回歸幕前，與本港新一代歌手合作出歌及參與過內地綜藝節目等。古巨基在內地音樂綜藝節目《劇好聽的歌》中接受訪問時，談起老來得子眼泛淚光說：

我好想我兒子快點成家，我希望他18歲就已經想（說），爸，我要結婚了。

▲ 古巨基曾在內地音樂綜藝節目時談起老來得子眼泛淚光，希望兒子早日成家，追回他的時間。（影片截圖）

基仔坦言自己晚婚晚生，希望見到兒子誕小孩，讓他可以見一見孫兒，「他幫我追回我的時間，他20歲我已經70歲了，早婚早生沒關係，只要負責任。」目前基仔重拾唱歌，並忙於搞生意為兒子搵學費，希望能給妻兒一個安穩的家。

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