靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888

▲ 日本二手名店Brand off 銅鑼灣店開幕！限量優惠Hermes/Chanel/LV 均 $8,888。

【BRAND OFF/日本中古店/名牌手袋/名牌手錶/銅鑼灣】日本人氣名牌二手店BRAND OFF將於7月20日登陸銅鑼灣！店鋪面積約1,500呎，店內放滿了不少珍稀品牌，如Hermès、CHANEL、LV、Dior、YSL等，款式應有盡有！為慶祝銅鑼灣分店開張，BRAND OFF帶來3大開幕優惠，有機會贏得$8,000旅行禮券，務求令所有客人以優惠價格買到心頭好！

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BRAND OFF是日本KOMEHYO GROUP的旗下品牌，1993年在日本創立，專營二手及全新名牌手袋、手錶、珠寶等奢侈品買賣。BRAND OFF是致力打擊假冒商品，為了讓客戶放心購物，專業的鑒定師對每一件商品都進行嚴格鑒定。萬一發現售出的商品是假貨，BRAND OFF將保證全額退款和退貨。

BRAND OFF在全港一共有11間分店遍佈港九新界，而最近更即將登陸銅鑼灣！新店將於7月20日開幕，位於希慎廣場附近，佔地1,500呎包含多個品牌，例如Hermès、CHANEL、LV、DIOR、YSL 等，均以最優惠價發售。

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日本二手名牌店Brand off ｜3大開幕優惠

優惠 1：貨品 5%優惠*

由7月20日至8月31日，只要到銅鑼灣門市購買任何產品，BRAND OFF可以為客人提供24個月免息分期服務，而且大部份貨品更有5%優惠。

*此優惠不適用於手錶、寄賣商品、宣傳優惠商品及全新貨品

優惠 2：銅鑼灣店會員限定互動小遊戲

在7月20至8月31日內單筆訂單消費滿港幣2萬元可以參加會員限定互動小遊戲，有機會贏得$8000旅行禮券！

金獎：旅行禮券港幣$8000（名額 1 個）

銀獎：BRAND OFF 購物積分價值港幣$6000 (一年有效，名額 2 個)

銅獎：BRAND OFF 購物積分價值港幣$3000 (一年有效，名額 3 個)

感謝獎：精美禮物 1 份、港幣 1000 元優惠券等

優惠 3：88個$8,888名牌手袋

BRAND OFF亦為大家準備了限量優惠，BRAND OFF挑選了88個LV、Hermès、Dior、CHANEL 等品牌精選手袋，並會以$8,888優惠價發售。所有產品均只有一件存貨，優惠商品數量有限，售完即止，大家千萬不要錯過啊！

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BRAND OFF銅鑼灣店

地點：銅鑼灣啓超道8號地鋪

營業時間：星期一至日上午11時至晚上10時

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