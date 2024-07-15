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香港小姐2024丨樂易玲親回合約條款苛刻風波　認一條款3個月內要專心比賽

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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樂易玲和何小慧一同接受訪問回應「合約風波」傳聞。

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】TVB年度盛事《2024香港小姐競選》，今日（7月15日）15位入圍佳麗在將軍澳某酒店首晤傳媒。

談到今年有不少佳麗大爆因「合約風波」力斥條款苛刻而選擇退賽，對此電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲和製作部高級經理（非戲劇製作）何小慧一同接受訪問作回應。

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香港小姐2024丨回應合約條款苛刻傳聞

樂小姐說：「香港小姐嘅合約經過公司好嚴謹審批，咁多年嚟我哋都好認真想搵到一些佳麗真的有心，經過呢個比賽，不論輸定贏，可以代表香港做一些宣傳，畀人知道香港女仔好嘅一面，所以佢哋一定要有呢個心同埋志向，仲有好多佳麗對我哋嘅合約都冇問題。」

她續說：「有些佳麗本身同其它公司簽了約，不過佢哋可能都唔清楚知道自己簽咗咩，後尾先發現唔可以再同第三方再簽約，我哋都鼓勵佢哋處理咗自己嘅合約問題先，都有兩三個佳麗都有呢個問題。」

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香港小姐2024丨半年內不可參加其它活動？

提到上屆有佳麗提到合約條款，其中一條是即使沒有入圍，半年內也不能參與其它活動。

對此，樂小姐回應表示：「我記得佢哋簽咗我哋份合約，有3個月訓練期，呢3個月佢應該要好集中精神去訓練，之後到比賽當日都佔咗3、4個月時間，所以我哋有條例就係呢半年內入咗呢個訓練營，真的要比心機和盡力學習，蛻變為更好嘅女仔，我覺得都係為咗保障佢哋。」

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香港小姐2024丨給予不同機會佳麗

問到此舉是否為了杜絕他們借助TVB平台，而做其它商業活動？樂小姐說：「在15個佳麗入面，只有冠、亞、季、友誼小姐和最上鏡小姐的名涵，但每次完了比賽後，我哋都會叫所有佳麗見綜藝組﹑東張組和戲劇組嘅監製，同佢哋進行面試，看看佢哋才華係咩再畀唔同機會，好似依家嘅東張女神，全部都係我哋嘅落選港姐，之後我哋會再同佢哋簽management合約，咁就會由我哋再幫佢哋安排。」

另外，談到早前盧凱怡缺席整頭，是否因有其他佳麗退選而後補頂上，何小慧否認說：「因為佢有個比賽，佢都係尋日下午先回港，我哋之前都知道，佢有通知我哋。」

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