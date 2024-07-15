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香港小姐2024丨獲封「城大李嘉欣」感壓力　倪樂琳學習表情管理：我有好多古怪表情

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 24 分鐘前

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2號倪樂琳被指似李嘉欣！

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】《2024香港小姐競選》15位入圍佳麗今日（7月15日）首次會見傳媒。

席間公布由觀眾投票的「誰是入圍者」五強佳麗，當中五強之一的「城大李嘉欣」倪樂琳接受TOPick訪問，她直言入選五強令其增添信心，亦會打醒十二分精神迎戰決賽，不想辜負投票者的愛。

對於獲封「城大李嘉欣」，倪樂琳坦言這稱號令她大壓力：「眾所周知李嘉欣是最美港姐，大家都覺得她好靚，自問一定不及李嘉欣靚，換個角度想，有人給予我『翻版李嘉欣』稱號，當大家讚賞我架啦！」

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15位入圍佳麗首會傳媒！（陳慧安攝）

香港小姐2024丨學習面對負評：媽媽擔心我抑鬱

至於有否被親友指似李嘉欣，倪樂琳即說：「細個時身邊人說我笑起來似林嘉欣，但是當babyfat消失了，爸爸就經常說我有少許似李嘉欣，特別是神態方面，就叫我不如去選港姐。」

倪樂琳自細已充滿表演慾，故父母也支持她參選港姐，惟媽媽擔心她面對負評時不開心，甚至會導致抑鬱。倪樂琳說：「負評我都會看，因為都有其道理，我會學習去改善。」

至於如何備戰，倪樂琳稱平時睡得很多，雖然訓練時間很長，但她會調整作息時間，由於吃得清淡，故她不需要刻意節食，反而會多做普拉提和瑜伽等運動。

問到那方面最需要改善，倪樂琳稱要學習「表情管理」，她說：「我看回媒體拍攝的照片時，發現每當開心或說話時五官就亂飛，因為我平日好多古怪表情，所以要努力克制下。」

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