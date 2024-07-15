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HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【HPV病毒／尋常疣／尾指／性病】性生活檢點亦有可能染上性病？一名港男近日發現尾指長了小肉粒，好奇撕下表皮，發現裡面疑似是性病疣而嚇破膽。男事主無奈為何自己性生活檢點卻染上HPV病毒，沒想到原來是１個旅行習慣惹禍。

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該名港男昨日（13日）在連登討論區以「中咗HPV病毒點算好」為題發文，指自己大半年前發現尾指長了一顆小小的繭，當時未有為意，僅以為是水泡或是長期寫字摩擦導致。最近，男事主發現自己那隻尾指外側長了一粒小肉粒，形容「上面有幾粒黑點」，用力按壓更會感覺疼痛感。

點知當我滅開層皮，俾我發現咗少少胞狀嘅物體。

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手指小肉粒竟是生疣

男事主好奇將表皮撕下後稍微留血，細看發現皮膚組織異常，上網一查發現是「尋常疣」。他得悉這是一種高傳染性疣，立刻用膠布遮蓋傷口，更指「痾尿都唔敢用嗰隻手」。男事主坦言被嚇壞，急上網發帖詢問網民關於這種病。他指自己性生活檢點，亦只有１個固定性伴侶，無奈為何自己會中招。

揭旅行１習慣感染

帖文下有不少網民留言，紛紛安撫男事主指「尋常疣很常見的，唔會變性病疣」。亦有網民建議男事主不要自行猜測，保險為上還是盡快求醫，為免到時候蔓延其他部位就難處理。豈料，男事主表示自己除了尾指外，腳底亦有一顆，更透露自己最近旅行經常去按摩場所放鬆按摩，當時有穿過共用的拖鞋，可能因此而感染了病毒。

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相關文章：HPV感染︱22歲女每年婦科檢查仍長「菜花」　檢出高量HPV患子宮頸癌【附3大常見徵狀】

9招預防感染HPV

廣東省中醫院大學城醫院婦科副主任醫生唐虹接受內媒訪問指，HPV病毒「耐寒不耐熱」，溫度達攝氏55至60度時便會變質，因此高溫消毒可以消滅病毒。惟大多數溫泉水溫度僅約40至45度，導致HPV病毒仍可生存，如果皮膚有傷口便很容易感染到HPV。

唐醫生續指，雖然浸溫泉恐有感染HPV風險，但只要跟足以下9大注意事項，便可有效預防感染風險：

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常見疣分三種

本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾指出，常見的疣有三種，包括尋常疣，足底疣和扁平疣。尋常疣多由HPV基因型2、4和7引起，每粒疣的範圍通常較大（直徑可達1厘米），表面像椰菜花，比較粗糙和不規則，常見於手指。尋常疣可以同時間在同一位置長出一顆或多顆，疣的下方或會因微血管栓塞而形成黑色小點，而較大的尋常疣可能會導致皮膚不適。

其中扁平疣由HPV基因型3和10引起。每粒扁平疣的範圍相對較小（直徑約1至4毫米），略微突出，圓形而平頂，呈肉色或淺啡色，常見是多顆散布在皮膚上，可形成數十甚至上百的疣群，也可只長出一顆。

由於扁平疣長於面部，容易與油脂粒混淆但油脂主要出現在面上油脂分泌較旺盛的位置，例如俗稱Ｔ字位的前額和鼻及附近位置，而扁平疣則會長於面上任何位置，如延伸到頸部，則多數不是油脂粒。

想要預防患疣，陳醫生表示可注意以下6大小貼士：

  • 1.注意個人衛生
  • 2.避免在公眾場所赤足而行，出入更衣室或泳池應穿着拖鞋
  • 3.接觸過公共物件後，應注意清潔雙手
  • 4.如果身體上有傷口應貼上膠布覆蓋
  • 5.不要與人共用貼身個人物品，例如化妝工具和化妝品，手套拖鞋等
  • 6.患者切勿讓其他人直接接觸身上的疣，以免傳染他人

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