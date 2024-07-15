環球小姐2024丨香港區選拔賽現接受報名　冠軍有機會獲總值百萬元現金獎

▲ 「環球小姐」接受報名。

「環球小姐」（Miss Universe）創立於1952年，總部位於美國紐約，每年全球超過150個國家和地區參與，賽事以「幫助全球女性實現理想，促進事業、生活和個性發展」為宗旨。

闊別23年，第73屆「環球小姐」（Miss Universe）選美大賽（香港區）選拔賽再度盛大啟動，由’’Zetrix’’ 冠名贊助，招募來自香港的女性參加，「環球小姐」（Miss Universe）（香港區）冠軍將於11月代表香港前往墨西哥參加2024環球小姐全球總決賽。

「環球小姐」選美大賽（香港區）選拔賽現已正式接受報名，初選日期於8月3及4日，準決賽暫定於9月中舉行。

▲ 「環球小姐」

展現香港女性自信之美

「環球小姐」（香港區）冠軍將於11月代表香港前往墨西哥參加2024環球小姐全球總決賽，並可獲得總值1百萬港元現金獎。「環球小姐」（Miss Universe）選美大賽主辦機構亦宣布由2024年起，取消參賽選者之年齡上限，以往年齡限制為18至28歲。同時，亦不設身高及體重限制。

環球小姐香港區選美統籌官劉芷希表示：「『環球小姐』（Miss Universe）選美大賽香港區選美統籌會將投入無限資源，目的是讓每一位入圍的參選佳麗在『環球小姐』（Miss Universe）（香港區）活動中不僅展示團隊精神、個人才華與魅力，同時彰顯她們的美貌與典雅，代表著香港展現最美麗的一刻，走向世界，展現香港女性自信之美。此外，希望香港優秀的女性們能透過環球小姐這個國際舞台，分享自己的故事，展現出更好的自己，並在個人、職業和慈善事業上發揮影響力，讓更多的人看見女性力量、綻放女性光芒。」

▲ 「環球小姐」

參加資格:

(A) 參選者必須為女性生活；

(B) 參選者必須年滿 18 歲；

(C) 參選者必須持有有效之香港身份證；

參選報名：

參選者必須於 2024 年 7 月 31 日或以之前將個人資料、聯絡電話及近照，電郵至大會電子郵箱 kimmy.low@beyondentity.com.my。