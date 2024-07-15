香港小姐2024丨陳甜甜回應網民批評唔識講廣東話　吳芷靖拍大膽照片認細個唔懂事

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】TVB年度盛事《2024香港小姐競選》，今日（7月15日）15位入圍佳麗在將軍澳某酒店首晤傳媒。

當中陳甜甜與吳芷靖都是「誰是入圍者」最高票的五強之一，不過二人說廣東話仍有很大進步空間，她們一同接受TOPick訪問作回應。

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香港小姐2024丨努力練習廣東話

吳芷靖說：「我每日都有同佳麗聊天，努力練習，要咬好每一個字。」陳甜甜則說：「我也是與佳麗聊天，也有搵老師幫我補習，我要大膽啲講廣東話，不過我就比較容易緊張。」

問到廣東話仍有很大進步空間，參加選美比賽會否很蝕底，吳芷靖說：「我都覺會輸蝕啲，但係我都會努力。」

陳甜甜說：「希望畀我哋多點時間學習廣東話，我會愈來愈好，一定會更加努力。」

▲ 陳甜甜 （陳慧安 攝）

香港小姐2024丨最緊要有努力付出

談到很多網民批評她們說廣東話不好也去參加港姐，對此陳甜甜就以普通話回答：「因為我已經25歲，真的有學習廣東話，我認為不是每件事也要準備好才去參加，機會來了，我們就要拚命去努力。在參選港姐的過程中，未來幾個月，我們一定會進步的，所以過程中我們的努力，更值得關注。我們現在說不好廣東話，但在比賽中能說好也符合今年的主題，相信經過TVB的訓練，我們會變成更勇敢的人。」

吳芷靖則指也有留意網民的提點，令其知道那個字讀得不好，又直認不會為負評感到不快。

▲ 吳芷靖 （陳慧安 攝）

回應社交網藏性感照

提到吳芷靖的社交網藏性感照加抽煙照，她回應：「都係好健康嘅性感。(不覺裸露？）不會，我有着衫。至於那個抽煙照，是沒有點火的，也只是玩玩。（會否以後行為小心點？）會，以前細細個不太懂事，同埋我只係普通人冇人會睇我，依家會小心啲。」

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