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學士後醫科｜中大籌備明年開辦醫科第二學位課程　醫衞局：現階段不評論

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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中文大學醫學院正積極籌備明年開辦醫科第二學位課程。（資料圖片）

繼香港大學醫學院院長劉澤星日前表示，正向政府申請在明年增辦4年制的醫科「第二學位」課程，中文大學醫學院亦正積極籌備明年開辦醫科第二學位課程，仍有待教資會落實方案，強調會確保完成培訓的醫生在醫學知識和醫德等方面均達「最高標準」。醫務衞生局覆稱，政府一貫按照教資會撥款機制處理大學課程安排，現階段不宜評論。

中大醫學院今日（15日）回覆表示，中大與港大兩間醫學院早前獲教資會邀請，就未來3個學年、即2025至2028學年增加30個醫科學額進行磋商，當中包括取錄已具備其他學位或資歷的人士。中大醫學院在多個月前已著手與當局商討有關細則，並在早前提交予教資會的《2025-2028年度學術規劃建議書》中加入有關安排。

中大醫學院指，相關醫科課程需待教資會落實增加本地醫學生名額方案，並批出有關項目細則後，再適時公布有關收生及課程安排。院方正積極籌劃有關安排，包括教學人手、入學資格和名額、課程設計、臨床學習配套等，由於牽涉醫委會、醫管局及政府不同政策局等，中大醫學院會與不同持份者作緊密和深入溝通，確保能平衡各方需要及考慮，並令資源用得其所。

中大醫學院亦強調重視教學質素，會確保培訓出來的醫生在醫學知識和醫德等方面均達「最高標準」，同時掌握最新醫療科技及人工智能，讓新世代的醫生能與時並進，有能力在日後行醫時能掌握日新月異的醫學新知和科技，為病人提供最適切的治療。

醫務衞生局回覆表示，政府一貫按照教資會撥款機制處理大專院校課程安排及收生數目等事宜，教資會正處理各大專院校未來3年期課程計劃，政府現階段不宜評論個別院校提出的建議。

醫衞局續稱，知悉多間本地大專院校均曾公開表示有意開辦醫科課程，並對任何有助培育本地醫科學生和增加醫護人手供應的倡議一直持開放態度，並提到開辦醫科課程涉及數以十億計公帑投入，必須審慎考慮課程質素及成本效益。醫衞局會按照本地大專院校開設課程的一貫機制，考慮任何院校開辦醫學課程的建議，審視因素包括醫療系統發展需要、本地醫療人力推算、教學和培訓人手供求、相關教學及培訓設施包括教學醫院等。至於本地大專院校所有醫科課程，均須經醫委會評審及核准，醫科畢業生方可免試註冊實習及執業。

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記者：馮琪雅、陳展棋

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