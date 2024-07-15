基層醫療｜基層醫療署正式成立　政府研修例賦權界定服務提供者及監察質素

▲ 醫務衞生局轄下基層醫療署正式成立，承接現有基層醫療健康辦事處的工作。（資料圖片）

政府今日（15日）宣布醫務衞生局轄下基層醫療署正式成立，承接現有基層醫療健康辦事處的工作。醫衞局局長盧寵茂指，基層醫療署會更全面統籌管理公私營界別的基層醫療服務、制定標準和設立質素保證機制。政府會研究制定新法例，賦予署方相關權限和法定權力，界定服務提供者的服務質素及標準等。

基層醫療署將由基層醫療健康專員彭飛舟帶領，在3個範疇推動重點工作。首先是與醫管局重新檢視普通科門診的服務範圍，與衞生署商討重整婦女健康中心和長者健康中心服務，加強地區康健中心作為基層醫療服務樞紐及個案經理的角色，並研究設立社區藥物名冊及社區藥房計劃。

其次，署方將建立更有系統的病人轉介機制，連貫各地區康健中心，並透過醫健通整合及互通資訊。另外，會設立涵蓋所有基層醫療專業人員的《基層醫療名冊》，並訂定資歷和培訓要求；同時繼續與學術或培訓院校合作設計和提供培訓，探討吸引醫療專業人員在基層醫療健康領域發展的措施。

盧寵茂稱，基層醫療署會整合和統籌由衞生署、醫管局、非政府機構及私營醫療界別提供的基層醫療服務，並發展全新服務和管理模式，全方位鞏固和促進基層醫療發展。而衞生署會續維持其公共衞生職能，擔當規管和執法角色；醫管局則集中為市民提供公立醫院服務等。他相信有關分工將有助把基層醫療定位為醫療服務金字塔的基礎，同時為醫院及醫療機構的第二層和第三層專科服務把關。

政府同時成立基層醫療委員會，助基層醫療署有效發揮其職能及行使職權，由彭飛舟出任主席，非官方委員包括行政會議成員林正財、港大醫學院前院長梁卓偉、家庭醫生林永和等，任期2年。

至於政府去年11月推出的「慢病共治計劃」，截至上周四（11日），參加人數超過4.9萬人，並有逾540名家庭醫生加入，覆蓋650個服務點；截至6月，《基層醫療指南》內的西醫數目，亦較2022年底增逾4成。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】