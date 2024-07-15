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迪士尼｜「10K Weekend」跑步盛事11月開跑　首次跑入魔雪奇緣園區

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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香港迪士尼樂園跑步盛事「10K Weekend」本月30日起至9月2日接受網上報名。（迪士尼圖片）

香港迪士尼樂園跑步盛事「10K Weekend」將於11月2至3日開跑，以一系列迪士尼故事為主題，設多項可穿梭8個園區的賽事，其中參加全新「魔雪奇緣探索家3公里跑」更能體驗冰雪魔法及阿德爾居民的熱情。賽事本月30日起至9月2日接受網上報名。

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「香港迪士尼樂園 10K Weekend 2024 – AIA Vitality 健康程式全力支持」推出5大比賽項目，其中「Marvel超級英雄10公里跑」適合16歲或以上、想挑戰自我的跑手；14歲或以上可參加「彼思好友5公里跑」，沿途有Pixar好友加油打氣；「Duffy與好友3公里跑」邀請一家大小踏上窩心跑步之旅；載譽歸來的「米奇與好友兒童跑」為5歲或以下小朋友悉心設計賽道及遊樂區，包括泡泡樂、遊樂園、高卡車、平衡車、滑板車及迷你高爾夫球等，讓小跑手置身於迪士尼魔法之中；全新 「魔雪奇緣探索家3公里跑」則適合3歲或以上的跑手，且能邊跑邊體驗冰雪魔法及阿德爾居民的熱情。

此外，今屆賽事為跑手帶來更多獎項，例如「彼思好友5公里跑」首次增設三甲殊榮，得獎者可獲得豐富獎品；發揮創意搭出獨具個人風格的迪士尼跑手造型，更可用個人名義或組隊（最多8名參賽者）角逐「迪士尼跑手造型獎」。

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賽事本月30日起至9月2日接受網上報名，成功報名的跑手將獲迪士尼主題跑手包，當中包括樂園與官方服飾及鞋履贊助Skechers攜手設計的賽事主題T恤、號碼布、號碼布扣及全新運動護腕等；完成賽事後，更可於終點獲得極具收藏價值、全新設計的迪士尼紀念獎牌。賽前到樂園網上商店選購大會指定的攝影及影像產品FUJIFILM相片組合亦有折扣優惠。 另跑手可率先於報名期間，在樂園網店加選購迪士尼主題跑步徽章，及全新推出迪士尼主題髮夾、襪子及冰巾等。

 

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