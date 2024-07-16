升中派位︱5時起床跨區上學鍛鍊意志　女生從考包尾重新振作考入英華

▲ 聖安多尼學校兩女生努力獲得回報，入讀心儀的英華女書院。

【升中派位/中西區校網/聖安多尼學校】中西區校網是傳統名校集中地，家長趨之若鶩，先天條件好但後天仍需努力！位於薄扶林道的的聖安多尼學校今年派位成績理想，9成學生獲派首志願，9成6學生獲派頭3志願，其中兩名尖子女生黃思齊及蘇紫寧獲派區內BAND 1A的英華女學校，前者是風紀隊長，後者是校慶60週年的主持人。而兩位都有一個共通點就是住在偏遠地區，每天5時起床上學從不間斷，堅毅刻苦的品行深受老師同學愛載。而她們在學業上同樣追求突破，其中黃思齊更曾試過考包尾，自我勉勵下追回失落的成績，成功入讀心儀的中學。

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升中派位︱每天5時起床上學練成堅毅個性

小六女生蘇紫寧與黃思齊接受TOPick記者的訪問分享讀書心得，紫寧指學習最重要「把握黃金48小時」，將當天老師教授的課程回家再重溫一次，令知識更鞏固。溫習完後就開始預習明天的課文以及在堂上寫筆記「記下重點，令溫書時會更得心應手」。而思齊則表示讀書最重要是專注力，但偏偏人的專注力只能維持30分鐘左右，所以當她溫書時不會溫死一科，而是中、英、數、常交替溫習。

紫寧家住南丫島，思齊則住在東涌，兩人均不能一程車到學校。每天都要5時起床上學，練成刻苦堅毅的個性，其中紫寧是「叩門」入讀聖安多尼，她回想起面試一幕時說:「老師及校長好友善」，令她對這間學校更有歸屬感，她非常珍惜能夠入讀聖安多尼的機會，而且到港島讀書，令她認識更多朋友，不再局限於島內生活。

▲ 紫寧(左)與思齊並不是年年考第一的學生。（陳慧安攝）

升中派位︱看英語節目學好英文

思齊本身住在西環，但之後搬到東涌，每日需要巴士轉地鐵上學，一開始非常不習慣，到後來小五學期末可以自己上學，漸漸個性養成獨立不依賴，她也是學校的風紀隊長，她坦言遇上頑皮學生，小問題會自己嘗試解決，大問題才會找老師，

首先看同學能否溝通，如果溝通不到就找老師解決，避免太多衝突。

作為隊長的她，旗下有一班「下屬」需要管理，年紀輕輕的她用著大人的口脗表示，「他們都有自己的想法，我要尊重每個人的想法。」甚有大將之風！她也感謝學校給予她做風紀隊長的機會，令她展示出領導才能；紫寧是60週年校慶的英語主持人，在活動上她展示出語言天份，她表示平時愛閱讀英文書，打好英語根基。相反思齊最弱就是英文科，為了考入英中，就嘗試閱讀英文書及看英語電視節目，遇到不明白的地方就即時請教老師。

▲ 紫寧考獲好成績，校長直豎拇指。（陳慧安攝）

升中派位︱入讀精英班遇強越強

兩位女生並不是「年年考第一」的天才學生，同樣經歷過失敗，從經驗中反思及重新出發的勇氣，才能成就現在的她們。思齊自認讀書唔叻，從普通班升上精英班後成績大倒退，「全班包尾心情沉重」但失敗沒有將她打倒，勉勵自己「唔好俾自己跌落去，更專心及積極做筆記。」而紫寧成績只屬中游，但入讀精英班後才驚覺高手雲集，由臨考試前才溫書變成日日溫書，努力追到頭10名。

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談到將來的志願，思齊想成為一名心理學家，而且已經開始研讀一些心理學的書籍，她觀察到港人生活壓力大，「每個人想法或情緒都不一樣，想知道如何不同方面去看待事情」。而紫寧則想成為時裝設計師，愛好是畫畫的她，希望可以設計服飾帶給人們幸福感，適合她開朗與活潑的性格。

升中派位︱英華女學校面試攻略

回想起到英華女學校面試時，綜合兩位女生經驗，她們表示沒有設筆試，中文科是小組討論形式，5人為一組，題目是「讀萬卷書不如行萬里路，那個重要?」而英文科則是給予一首英文詩或文章，老師因應內容提問一條問題，全程以英文作答。

對於快要告別校園，她們均表示不捨，非常感激老師給予機會參與不同的活動及多謝家人陪伴溫習及成長。紫寧說:

做主持學到咬字要清晰及勇敢，食螺絲都繼續堅持。

升中派位︱尖子媽媽教養重品行

成功的背後，除了自身努力外，背後發功的媽媽絕對功不可沒！思齊媽媽是一名在職媽媽，她表示功課上愈來愈難，知識上未必完成可以教到女兒，但教女方針是講人生大道理「知識可以學，但待人接物、處事，就要家長去灌輸。」踏入青春期思齊媽媽時刻留意著女兒的情緒，

她性格文靜，不會表達內心一面，會成日開門偷望，看一下有什麼異樣，見到不妥，就會跟她分析，站在女兒角度去想，再慢慢教，她比較宅女希望她上中學後會改變。

而紫寧媽媽則覺得品行比學業更重要，「細個開始灌輸不要講大話，給她知道知識可以改變命運，唔努力讀書人生唔會唔好，但未必過得更加好。另外，陪伴好重要，堅持跟丈夫輪流送女兒返學，善用坐船時間去了解女兒心情及學習情況。」

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升中派位︱校長贈言:保持小學的良好習慣

聖安多尼學校的馬嘉健校長贈言各小六畢業的同學「去到中學要保持小學的良好習慣，運用好習慣在中學向好方面學習，多謝家長陪伴，小朋友成功，學校只是其中一個要素，師長陪伴及家長支援都非常重要。」他表示滿意今次的派位成績，9成學生獲派首志願，9成6學生獲派頭3志願，6成學生獲派英中。

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