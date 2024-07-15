麥當勞｜一連6日辦DSE考生打氣Party　麥當勞App即日起推3款1元美食優惠

▲ 香港麥當勞首辦全港大型DSE考生打氣Party。（麥當勞圖片）

中學文憑試（DSE）周三（17日）放榜，為支持一眾應屆考生，麥當勞明起一連6日，於沙田新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場，首辦全港大型DSE考生打氣Party；麥當勞App即日起至本周五（19日）更推出3款1元美食優惠。

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麥當勞「DSE考生打氣Party」設多款麥當勞主題大型玩樂裝置，包括逾4米高的麥當勞主題巨型麥麥打氣彈床城堡；漢堡飽、薯條和汽水造型的互動趣味展覽等；亦可透過趣味遊戲和性格分析小測驗，了解有關麥當勞經理的迷思；甚至能即場換上畢業袍與麥當勞叔叔公仔拍畢業照。

而麥當勞今日（15日）更率先為旗下應屆考生員工，舉辦「麥當勞DSE考生打氣Party 2—YT應援特別場」，邀請歌手周殷廷化身一日餐廳總經理，分享其在追夢路上遇到的苦與樂。

另外，麥當勞App即日起至本周五，推出3款1元震撼美食優惠，包括購買任何超值套餐可用1元加配蘋果批或香蕉朱古力批、1元大雪碧及1元McCafé即磨黑咖啡，陪DSE考生一邊歎美食，一邊放鬆身心。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩指，麥當勞植根香港49年，作為全港最大年青人僱主之一，預計全年提供近5,000個青年就業機會，並為在職年青員工建立清晰的晉升階梯。去年亦創先河開辦《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程，全額資助所有餐廳總經理在工作時間內進修。第二屆畢業典禮於7月11日在McHappy Office舉行，兩屆共有近250名餐廳總經理畢業。

5間麥當勞餐廳（荃灣街市街、康澤花園、莊士大廈、紅磡站及太和邨）會在本月17至28日化身旗艦招聘站，即場進行性格分析配對理想職位。DSE畢業生加入成為見習經理，通過免費培訓，最快30個月晉升餐廳總經理，並獲取與學士學位同等資歷。

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