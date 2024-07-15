創科發展｜創科署辦嘉許禮表揚獲獎項機構　李家超：政府團隊善用科技優化服務

▲ 李家超與嘉賓、政府部門得獎項目代表和政府部門代表在嘉許禮合照。(政府新聞處圖片)

創新科技署今日（15日）舉辦了2024年創新科技獎項嘉許禮，以「香港創科成就 揚威世界舞台」為主題，表揚過去一年，10位本地學者和科學家對科研的貢獻和獲得的殊榮，以及來自25個機構的創科界精英勇奪「愛迪生獎」、「全球百大科技研發獎」、「日內瓦國際發明展」金獎或以上等共157個得獎項目。特首李家超指，卓越成績不僅反映本港的科研成果備受國際認同，亦彰顯了香港深厚的創科力量。

李家超致辭時指，很高興見到「日內瓦國際發明展」得獎名單中有政府的團隊，來自警務處、香港消防處、機電工程署及渠務署。他強調，各部門團隊積極善用創新科技解決方案，優化政府服務，支持智慧城市發展，成績令人鼓舞。

他表示，政府一直積極推出不同措施，促進香港創新科技產業的發展，去年宣布成立的100億元「新型工業加速計劃」，會在今明兩年開始，通過配對資助超過50間企業在香港設立新生產設施。他續指，將於今年內設立微電子研發院，促進大學、研發中心和業界在「第三代半導體」等微電子的研發合作，並會設置「中試線」協助初創、中小企業進行試產。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】