國際比賽｜4名本港學生在國際生物奧林匹克奪2金2銅　蔡若蓮表示祝賀

▲ 香港學生在國際生物奧林匹克奪奬，（左起）張奕璇、許思問、陳翊翔和岑沛欣。（政府新聞處圖片）

4名學生代表香港參加第35屆國際生物奧林匹克，奪得兩金兩銅的佳績。

國際生物奧林匹克是一項為中學生而設的國際比賽，要求學生透過分析和進行實驗解決生物學難題，理論與實踐並重。今屆比賽於本月7至14日在哈薩克斯坦阿斯塔納舉行，共有來自75個國家或地區共290位學生參賽。喇沙書院許思問和香港國際學校張奕璇在比賽中各勇奪一面金牌，銅牌得主分别是哈羅香港國際學校岑沛欣和聖若瑟書院陳翊翔。

教育局局長蔡若蓮祝賀香港隊在比賽中取得佳績，指香港隊取得佳績，充分展現香港學生解決生物學難題的分析能力和創造力，深信這些富挑戰性的學習活動，能讓具特別潛質的學生拓寬視野，進一步發展天賦才能。

她續指，教育局致力推動中小學建立校本學生人才庫，加強識別和培育資優學生，並持續與香港資優教育學苑加強協作，通過本地、跨地域、全國和國際層面的培訓和比賽，為特別資優學生提供更多包括STEAM特定範疇的高質素及具挑戰性的校外學習活動，讓他們盡展潛能。

香港隊代表成員在去年的國際生物奧林匹克—香港區比賽中獲得優異成績，繼而完成由學苑提供的生物學增益課程。在課程中表現出色的學生獲選為香港代表，參加第35屆國際生物奧林匹克。教育局全數資助香港隊參加是次比賽的費用。

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