麻疹｜港大兒科：青少年麻疹疫苗失效較預期常見　倡兩個群組接種加強劑

▲ 港大兒童及青少年科學系研究發現，麻疹疫苗失效較預期常見。

港大兒童及青少年科學系發現，18-30 歲的青年人中，麻疹疫苗失效的情況較預期常見。但接種疫苗加強劑後，疫苗失效的青年人可以重新獲得對麻疹的免疫力。當中兩個群組應接種加強劑，包括麻疹抗體測試呈陰性的35歲或以下的青年人、以及有計畫前往麻疹流行地區前的青年出行前應接種疫苗加強劑。

由港大醫學院兒童及青少年科學系劉宇隆教授領導的研究團隊，開展了就本港青年人的麻疹及德國麻疹血清流行病學，以及抗體水平低的青年人接受麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗的免疫原性進行研究。

血清抗體測試在衛生防護中心公共衛生化驗室進行，該化驗室被世界衛生組織指定為麻疹 和德國麻疹的區域參考化驗室。 結果顯示，在 18-30 歲的青年人中，分別有 5.3%和 2.7%出現麻疹和德國麻疹疫苗失效。 在年齡較大的人群中，麻疹和德國麻疹的血清陽性率都較低，反映出疫苗保護力隨着年紀減弱。

不過研究團隊亦表示，由於提升該高風險人群的免疫亦可降低輸入病例的可能性，香港兒童免疫接種計畫的麻疹疫苗接種率仍然很高，香港出現大規模麻疹疫情的可能性不高。

研究團隊表示，醫護人員、機場和航空公司工作人員接觸受麻疹感染的人士風險較高，建議對這些群組進行麻疹抗體檢查，尤其是35歲或以下的青年人。如果麻疹抗體測試呈陰性，應接種疫苗加強劑。 此外，建議有計畫前往麻疹流行地區前的青年出行前應接種疫苗加強劑，以保護自己，並防止本港輸入病例。

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記者：陳展棋