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大學研究︱研資局批5.66億資助10項研究　中大帶領研發AI手術機械人獲8500萬撥款

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 2 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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研究資助局公布新學年撥款5.66億，資助10個研究項目，較去年批出4.67億元多近1億。（朱永倫攝）

研究資助局今（15日）公布新學年撥款5.66億，資助10個研究項目，較去年批出4.67億元多近1億；過半涉及醫護範疇，包括由中文大學帶領研發的人工智能（AI）驅動手術機械人，獲批最高逾8,500萬元撥款，目標推動香港成為世界一流的醫療研究及人工智能驅動手術機械人研發中心。由理工大學帶領的「AI社交機器人」研究項目，獲逾3,500萬撥款，團隊盼讓市民藉與機械人對話紓壓。

研資局公布2024/25年度分別藉「卓越學科領域計劃」及「主題研究計劃」撥款2.36及3.3億元，餘下7,800萬元批准預算由有關大學以配對方式提供。局方就卓越學科領域計劃，從16份建議書中選出3項研究；主題研究計劃則從65份建議書中揀選7個項目。

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8間資助大學中有7間參與10項獲批計劃，香港大學參與8項研究、參與度最高，並帶領其中3個項目獲撥款總額超過1.3億元；其次為理工大學，參與7項研究，並帶領其中2個項目合共獲逾8,700萬撥款。由科技大學領導的3個研究項目，合共獲得近2億元資助，科大指是該校歷來最好成績。

5個獲資助項目涉及醫護範疇，包括在卓越學科領域計劃獲選、由中大團隊帶領研發的「人工智能驅動手術機械人」，獲批撥款最高8,513萬元撥款，目標於香港建立國際領先的自動化手術機械人研究中心，開發能夠準確並高度自主完成手術的尖端人工智能手術機械人；中大及理大亦獲7,270萬元研究藉大數據改善糖尿病護理，包括建立本地妊娠糖尿病登記冊，並進行為期3年追蹤研究。

理大設計學院兼電子計算學系教授洪約翰率領的「香港社區壓力緩解︰大型語言模型賦能社交機器人的戰略性研究」，獲3,521萬元撥款。（朱永倫攝）

而在主題研究計劃下的「香港社區壓力緩解︰大型語言模型賦能社交機器人的戰略性研究」獲3,521萬元撥款，由6間大學合作研發AI社交機械人。率領研究的理大設計學院兼電子計算學系教授洪約翰指，有見2019年社會事件及疫後社會壓抑，希望借助本地文化及個人數據訓練機械人，並藉AI監測市民感興趣的話題，從中識別用家壓力程度，幫助紓緩壓力及焦慮情緒，甚至作轉介。

（左）教資會秘書長鄧特抗、（右）研資局新任主席唐偉章。（朱永倫攝）

研資局新任主席唐偉章稱，對獲選團隊期望非常高，期望他們不時報告研究成果，甚至應用成果幫助社會。 

記者：梁凱婷

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