國民教育｜小學課程指引首納愛國主義教育　弘揚中華文化培養學生「砥礪強國之志」

▲ 《小學教育課程指引》首次加入愛國主義教育內容，包括讓學生尊重國旗、國徽和國歌。（資料圖片）

特首在去年施政報告提出開展「愛國主義教育」，教育局今日（15日）公布《小學教育課程指引》（2024），首次加入愛國主義教育內容，亦是中小幼各階段首份課程指引納入相關內容。指引列明目標培養學生「愛國之情」，學校必須積極推廣國民教育，從課堂內外傳承和弘揚中華文化，以助學生從小建立國民身份認同。新指引將於9月新學年在全港小學推行。

新學年推 倡融入日常教學

小學教育課程指引由課程發展議會編訂，7項課程更新重點，與前年推出的試行版大致相同，首項繼續是「加強價值觀教育」，並增潤愛國主義教育相關建議內容。指引解釋，愛國主義教育是要培養學生的「愛國之情、砥礪強國之志、實踐報國之行」，學校和教師均須了解愛國教育的意義，並做好愛國主義教育，以支援「一國兩制」行穩致遠。

指引列明「愛國主義是中華民族精神的核心，學校必須積極推廣國民教育」，透過課堂內外學習和活動，傳承和弘揚中華文化，加深學生對中國歷史、地理及中華文化的認識，尊重國旗、國徽和國歌，並認識《憲法》、《基本法》及國家安全重要性等，從小建立國民身份認同。

指引建議學校反思，如何把愛國主義教育及國安教育等國民教育內容，融入日常教學，並有機結合學習經歷。新版本亦為早前公布示例再作增潤，指有學校以中華文化作為主幹，由中文科教師帶領學生閱讀唐詩《出塞》及觀看短片，同時扣連人文科課題「張騫通西域」內容，引導學生比較李廣和張騫兩名歷史人物為保衞國家所作貢獻，形容兩人「高尚愛國情操」值得欣賞和學習。

指引亦提到，去年宣布將於2025/26學年起推行的小學人文科，可配合愛國主義教育方向，讓學生進一步了解國家歷史文化底蘊及迅速發展；並提到「首要培育價值觀教育」更新內容，將「關愛」擴展至「仁愛」，並新增「孝親 」和「團結」。

學界指貫通人文科 考功夫

津貼小學議會主席蘇炳輝指，教育局視學、外評也有評量學校如何推行國教，例如「唱國歌」的不同處理，但要將價值觀教育、人文科及愛國主義教育的內容「打通」、做到有機結合，則會考起教師功夫，學界需再整理學校課程架構。小學校長、教育界立法會議員朱國強稱，教育局為配合國家今年起施行《愛國主義教育法》，首次在課程指引訂明愛國主義具體內容，他表示高度認同，冀局方日後在中學及幼稚園課程指引增訂相關內容。

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記者：馮琪雅