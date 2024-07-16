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小學指引｜小學教育課程指引倡下午導修、長假後避免測考　惟拆科釀學校回頭減導修課

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 55 分鐘前

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有小學準備「回頭」縮減安排導修課日數至每周3、4天。（資料圖片）

教育局昨日（15日）推出的《小學教育課程指引》修訂版，特別提出建議學校「盡量在下午安排導修時段」。惟有小學校長反映，因應常識科拆科將佔用更多課時，有小學準備「回頭」縮減安排導修課日數至每周3、4天，對此感到可惜。

自學任務取代書寫課業　促避免長假期後測考

參照前年推出的小學指引試行版，已建議學校盡量在課時內安排導修課時段。教育局稱為創造更多空間，促進學生身心均衡發展，昨發布小學指引修訂版，提出多項優化學校評估與課業政策的建議，其中列明學校應「盡量在下午安排導修時段」。另一邊廂，試行版原先將小學彈性課時比例由19%提高至25%，新版本參照去年底宣布人文科安排，將彈性課時調低至22%。

指引亦新增建議學校避免在緊接長假期後安排測考；在學校長假期內安排適量「自學任務」，例如閱讀、參加體育活動、網上學習及參觀考察，以代替書寫課業，為學生預留空間自主運用假期時間，充分休息或發展個人興趣；將學校評估政策上載至校網；每學年至少1次蒐集持份者對學校評估政策意見。

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學界：常識拆科佔課時　回頭減導修課感可惜

津貼小學議會主席蘇炳輝坦言，兩項政策之間有張力，有小學早前響應教育局建議，每周5個上課天下午也安排導修課，但常識科拆科安排公布後，便要變回3、4天，不少學校時間表也「緊咗」、「要畀返時間人文科及科學科」。他又提到，普遍「每年兩考」的小學，也會在聖誕假期後進行考試，望局方解釋長假後約1周後考試是否可接受；而每年收集持份者對評估政策意見或過於頻繁，可否接納非正規調查等。

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記者：馮琪雅

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